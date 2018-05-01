شوف تيفي تنشر تفاصيل حصرية عن حادث إضرام شاب النار في جسده بمرجان أكادير...وها آشنو قبل الحادث ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن الشاب الذي أقدم زوال اليوم الأحد، على إضرام النار في جسده بالمركز التجاري ''مرجان'' بأكادير، من مواليد سنة 1988 ويقطن بحي بنسركاو .

شوف تيفي:أكادير

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة "شوف تيفي"، أن الشاب الذي أقدم زوال اليوم الأحد، على إضرام النار في جسده بالمركز التجاري "مرجان" بأكادير، من مواليد سنة 1988 ويقطن بحي بنسركاو .

كما أكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الشاب من ذوي السوابق العدلية ومعروف وسط الحي السالف الذكر بسلوكاته المنحرفة، التي أدخلته السجن أكثر من مرة.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الشاب كان يتردد على المركز التجاري منذ ثلاثة أيام، وكل مرة كان يحاول تنفيد سرقته لكنها تبوء بالفشل، بعدما يتم طرده من طرف حراس الأمن الخاص.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه به عاد زوال اليوم الأحد للمركز التجاري المذكور على الساعة الواحدة، ولف ضمادة طبية بيده ليوهم مستخدمي المتجر أنه مصاب بكسر في يده لإبعاد الشبهات عليه، وقام بسرقة آلة حفر (شينيور) محاولا إخراجها إلا أن كاميرات المراقبة رصدته ليهب حراس الأمن وقاموا بمحاصرته، مطالبين إياه بأداء مبلغ 2000 درهم كتعويض عما اقترفه، ولتسديد الثمن قام بالاتصال بصديق له أدى المبلغ نيابة عنه لإطلاق سراحه وتمكينه من المغادرة. غير أنه لم يستسيغ الأمر، يضيف المصدر، وعاد للمركز بعد مرور حوالي نصف ساعة، ودخل في حالة هيستيرية موجها مجموعة من الشتائم و الكلام النابي لحراس الأمن الخاص.. ليقوم بعدها بصب قنينة مملوءة بالبنزين على جسمه مضرما النار فيه.

هذا وقد خلق الحادث حالة استنفار داخل السوق الممتاز ، وأحدث حالة من الهلع والفوضى في صفوف رواد المكان.

ومن جانبها حلت المصالح الأمنية مرفوقة بالوقاية المدنية بعين المكان، وقاموا بنقل المشتبه به صوب مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعد إصابته بحروق جد خطيرة صنفت ضمن الدرجة الثالثة وفق مصدر طبي خاصة على مستوى الوجه والرجلين والعنق والبطن، ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث