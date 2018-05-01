قميص نيجيريا بمونديال 2018 يحظى بإعجاب مشجعي كرة القدم حول العالم ﻿

حظى قميص المنتخب النيجيري الجديد بإقبال غير مسبوق، من قبل جماهير كرة القدم حول العالم، حتى أصبح ''ظاهرة'' كروية تسبق المونديال.

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حظى قميص المنتخب النيجيري الجديد بإقبال غير مسبوق، من قبل جماهير كرة القدم حول العالم، حتى أصبح "ظاهرة" كروية تسبق المونديال.

وتلقت شركة "نايكي" التي صممت القميص الجديد أكثر من 3 ملايين طلب شراء قبل عرض القميص للبيع في الأسواق.

وحصل القميص "المميز إلى درجة الغرابة" على أكبر عدد من الأصوات كأجمل قميص من بين قمصان المونديال، في كثير من الاستفتاءات التي أجرتها المواقع الرياضية.

وقال أحد مشجعي منتخب "نسور نيجيريا" لقناة "بي تي سبورت": "القميص مصدر فخر للبلاد، فهو جزء من الوطن والتراث".

واستوحت شركة "نايكي" التصميم من قميص منتخب نيجيريا الشهير في مونديال 1994 بالولايات المتحدة.