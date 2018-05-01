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أشهر حراس ريال مدريد: ليونيل ميسي مجرد كذبة

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 18:57 أشهر حراس ريال مدريد: ليونيل ميسي مجرد كذبة | سبور
أشهر حراس ريال مدريد: ليونيل ميسي مجرد كذبة
يرى باكو بويو الحارس السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لا يصل لمستوى كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد.

" شوف سبور"

يرى باكو بويو الحارس السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لا يصل لمستوى كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد.


وقال بويو في تصريح لوسائل الإعلام، أن معظم الجماهير مخطئة بشأن ليونيل ميسي، فهناك فرق كبير بين اللاعبين ويبقى رونالدو أقوى بكثير.


وتابع قائلا ": الفوز بالليكَا والكأس، اللاعبون الكبار يثبتون أنفسهم بالفوز بدوري الأبطال، كأس العالم أو كوبا أمريكا. لم يحقق شيئاً من هذا!"

وأضاف ": أكبر كذبة في تاريخ كرة القدم. برشلونة يملك لاعبين كبار في محيط ميسي.. وهو ليس بذلك اللاعب الحاسم الذي تعتقدونه."

 

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شوف سبور المغرب ليونيل ميسي رونالدو

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