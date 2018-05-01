عاجل..نقل الشاب اللي شعل فراسو العافية وسط مرجان إلى مستعجلات أكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الشاب الذي أقدم على إحراق نفسه بـ''مرجان'' بمدينة أكادير، يوجد في هذه اللحظات اليوم الأحد، بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني، وذلك حتى يحصل على العلاجات الضرورية، نظرا

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن الشاب الذي أقدم على إحراق نفسه بـ"مرجان" بمدينة أكادير، يوجد في هذه اللحظات اليوم الأحد، بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني، وذلك حتى يحصل على العلاجات الضرورية، نظرا لخطورة الحروق التي أصيب بها.

وأكد المصدر ذاته، أن هذا الشاب أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، خاصة على مستوة الوجه والذراعين، مشيرا إلى أن طاقما طبيا، تكفل بمتابعة حالته التي تم وصفها بالخطيرة.

تجدر الإشارة، إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت عصراليوم الأحد، مقطع فيديو مروع، يوثق للحظة قيام هذا الشخص بإضرام النيران في جسده وسط المركز التجاري "مرجان"، لأسباب ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة.



