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إدارة سجن ''عكاشة'' تكشف حقيقة رسالة تعود لرفيق الزفزافي تحت عنوان ''خلف قضبان عكاشة''

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 18:34 إدارة سجن عكاشة تكشف حقيقة رسالة تعود لرفيق الزفزافي تحت عنوان خلف قضبان عكاشة | مجتمع
إدارة سجن ''عكاشة'' تكشف حقيقة رسالة تعود لرفيق الزفزافي تحت عنوان ''خلف قضبان عكاشة''
نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالبيضاء، المعطيات المتواجدة في المقال المنشور بأحد المواقع الالكترونية بتاريخ 02-06-2018 تحت عنوان''رسالة (ر.أ) من خلف قضبان عكاشة''.

''شوف تيفي''

 

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالبيضاء، المعطيات المتواجدة في المقال المنشور بأحد المواقع الالكترونية بتاريخ 02-06-2018 تحت عنوان''رسالة (ر.أ) من خلف قضبان عكاشة''.

وأوضحت إدارة السجن، أن ما جاء في هذا المقال لا أساس له من الصحة، حيث إن النزيل المذكور أعلاه، غير مضرب عن الطعام و يتناول وجباته الغذائية (فطور، عشاء وسحور) بانتظام، ولم يتقدم لإدارة المؤسسة بأي إشعار يعلن من خلاله دخوله في إضراب عن الطعام، كما يتمتع بصحة جيدة .

وبخصوص صورة الشخص العاري التي تم نشرها مع المقال المذكور، فقد أكد البلاغ، أنها ليست صورة السجين موضوع المقال ولا صورة أي سجين بالمؤسسة، وإنما أريد بنشرها تضليل الرأي العام وكسب تعاطفه عن طريق الافتراء.

وذكر البلاغ أن السجناء الستة عشر المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع، والذين سبق أن تقدموا بإشعارات للدخول في إضراب عن الطعام في تواريخ مختلفة، بدءا من يوم 24/05/2018، قد فكوا جميعهم إضرابهم عن الطعام يوم الأحد 03/06/2018.


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصحة السجناء المؤسسة الرأي العام الحسيمة إضراب عن الطعام

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