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عاجل.. مصرع شخصين إثر انهيار جزئي لنفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج معدن الرصاص بجماعة سيدي بوبكر بجرادة

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 17:59 عاجل.. مصرع شخصين إثر انهيار جزئي لنفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج معدن الرصاص بجماعة سيدي بوبكر بجرادة | دولي
عاجل.. مصرع شخصين إثر انهيار جزئي لنفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج معدن الرصاص بجماعة سيدي بوبكر بجرادة
أفادت السلطات المحلية لإقليم جرادة بأن شخصين (حوالي 33 و 42 سنة) لقيا مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار جزئي لنفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج معدن الرصاص بجماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة، حيث تم إخراجهما

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أفادت السلطات المحلية لإقليم جرادة بأن شخصين (حوالي 33 و 42 سنة) لقيا مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار جزئي لنفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج معدن الرصاص بجماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة، حيث تم إخراجهما من داخل النفق من طرف مجموعة من مرافقيهما.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية انتقلت إلى عين المكان فور إشعارها بالحادث، مشيرا إلى أنه تم نقل أحد الضحيتين، الذي كان لا يزال على قيد الحياة على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، حيث و ضع تحت العناية الطبية المركزة، قبل أن توافيه المنية متأثرا بإصابته البليغة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جرادة نفق أرضي الضحية المركز الاستشفائي جماعة سيدي بوبكر

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