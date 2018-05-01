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رونار: الكعبي سيأخذ فرصته خلال مواجهة المنتخب السلوفاكي

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 17:22 رونار: الكعبي سيأخذ فرصته خلال مواجهة المنتخب السلوفاكي | سبور
رونار: الكعبي سيأخذ فرصته خلال مواجهة المنتخب السلوفاكي
أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، أن هداف البطولة الإفريقية للاعبين المحليين، أيوب الكعبي، سيأخذ فرصته خلال المباراة الودية التي ستجرى يوم غد الإثنين، ضد المنتخب السلوفاكي، استعدادا

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أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، أن هداف البطولة الإفريقية للاعبين المحليين، أيوب الكعبي، سيأخذ فرصته خلال المباراة الودية التي ستجرى يوم غد الإثنين، ضد المنتخب السلوفاكي، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 روسيا، والتي ستنطلق يوم 14 من الشهر الحالي.

وعن مستوى المنتخب السلوفاكي، قال رونار، سلوفاكيا يتوفر على لاعبين يتميزون بمؤهلات تقنية جيدة، وعلينا خوض المباراة بجدية كبيرة.

وأضاف، "قدمنا مباراة جيدة في المباراة الأولى ... وعلينا أن نكون أكثر فعالية هجوميا أمام منتخب سلوفاكيا حتى نكون في حالة جدية في كأس العالم، مضيفا أن لاعبيه واعون بالهدف من المشاركة في نهائيات كأس العالم".

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

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شوف سبور المغرب الرباط المنتخب المغربي هيرفي رونار

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