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رونار يرد على المنتقدين ويكشف عن هدفه من المباريات الودية قبل المونديال

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 17:21 رونار يرد على المنتقدين ويكشف عن هدفه من المباريات الودية قبل المونديال | سبور
رونار يرد على المنتقدين ويكشف عن هدفه من المباريات الودية قبل المونديال
قال هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، أنه تفاجأ من بعض التعاليق التي أعقبت المباراة الودية للأسود أمام منتخب أوكرانيا، بالقول : ''لعبنا مع منتخب مصنف 30 عالميا، وقبل سنتين كنا في المركز 81 عالميا،

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قال هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، أنه تفاجأ من بعض التعاليق التي أعقبت المباراة الودية للأسود أمام منتخب أوكرانيا، بالقول : "لعبنا مع منتخب مصنف 30 عالميا، وقبل سنتين كنا في المركز 81 عالميا، يجب أن نكون متواضعين".

وأضاف مدرب المنتخب المغربي، عن المباراة الودية أمام أوكرانيا، لا يمكن الاعتماد عليها أو الحكم من خلالها على مستوى الأسود، ضاربا المثل بهزيمة المنتخب الألماني في مباراته الودية.

وأوضح رونار، أن الهدف في الفترة الحالية، هو أن يصل الأسود إلى روسيا في أفضل الأحوال، وهناك العديد من الأشياء الإيجابية داخل المجموعة، مضيفا أنه يتحمل كامل مسؤوليته.

يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه يوم غد الإثنين منتخب سلوفاكيا، في ثاني مباراة ودية يخوضها استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 روسيا، التي ستنطلق يوم 14 من الشهر الحالي.

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شوف سبور المغرب الرباط المنتخب المغربي هيرفي رونار

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