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حصـــري.. فضيحة صفقة النقل الحضري بالبيضاء..وهـذا ما يروج في كواليس مجلس المدينة..(التفاصيل الكاملة)

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 17:05 حصـــري.. فضيحة صفقة النقل الحضري بالبيضاء..وهـذا ما يروج في كواليس مجلس المدينة..(التفاصيل الكاملة) | مجتمع
حصـــري.. فضيحة صفقة النقل الحضري بالبيضاء..وهـذا ما يروج في كواليس مجلس المدينة..(التفاصيل الكاملة)
من المرتقب أن يفرج مجلس مدينة الدار البيضاء في غضون شهر يونيو المقبل، عن دفتر التحملات الخاص بصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، في أجواء يشوبها استنكار البيضاويين من رداءة الخدمات

"شوف تيفي" محمد القاسمي

 

من المرتقب أن يفرج مجلس مدينة الدار البيضاء في غضون شهر يونيو المقبل، عن دفتر التحملات الخاص بصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، في أجواء يشوبها استنكار البيضاويين من رداءة الخدمات التي توفرها لهم الشركة الحالية التابعة للشركة الفرنسية RATP .

وتهدد حافلات البيضاء أرواح المواطنين الذين يرددون الشهادة كلما اضطروا لركوب حافلات النقل الحضري، نظرا للحالة الميكانيكية المتدهورة للأسطول بحافلات يناهز عمرها 20 سنة، تعرض أرواح المواطنين للخطر بحوادث خطيرة وبحالات احتراق لعدة حافلات خلال الشهور السابقة، وكذلك تنامي ظاهرة السرقة والتحرش ومحاولات الاغتصاب المتكررة ، وهو ما جعل الضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى على مجلس المدينة، التجاوب مع مطالب البيضاويين بحقهم في نقل حضري يليق بهم كمواطنين 

وكان مجلس المدينة قد كشف سابقا بأنه سيتم الإفراج عن دفتر التحملات الجديد، مع اقتراب انتهاء مدة العقد الحالي الذي سينتهي في السنة المقبلة، دون الكشف عن أية تفاصيل حول دفتر التحملات الجديد، لكن بعض التسريبات التي تروج في كواليس مجلس مدينة الدار البيضاء، لا تخفي توجسات بعض أعضاء المجلس المطلعين على خبايا الأمور من أن دفتر التحملات الجديد، يتم إعداده على مقاس الشركة الفرنسية لكي تعود إلى الدار البيضاء من بوابة جديدة لكي تسلب ما تبقى في جيوب البيضاويين بخدمات رديئة .

وليت الأمر يقف عند هذا الحد، فأخطر التخوفات تعود إلى خشية بعض المنتخبين من الصيغة الجديدة المحتملة للعقد المقبل، حسب التسريبات التي إن صحت ستكون فضيحة القرن بالدار البيضاء، وتفيد المعلومات التي وصلتنا إلى حدود الآن، بأن الصفقة التي يتم الإعداد لها تقدر بمئات الملايير من الدراهم ، وأخطر ما فيها أن الشركة الفائزة بالصفقة والتي تعد شبه محسومة بحسب العارفين، نظرا للثقل الكبير الذي تنزل به الشركة الفرنسية لمواصلة تواجدها بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، والمصالح التي تربطها بمجلس المدينة ، تفيد بأن هذه الشركة لن تكون مسؤولة سوى عن التسيير فيما ستتحمل المالية العمومية الجانب المتعلق بالاستثمار، أي شراء الحافلات ووضعها رهن إشارتها فيما يعرف في أنماط التدبير ب l'affirmage أي بصيغة الإيجار، بحيث أن الشركة المدبرة لن تقوم سوى بجني الأرباح ، فيما تتحمل المالية العمومية الخسائر المحتملة .

و تروج بعض التساؤلات في انتظار تأكيدها أو نفيها من عمدة المدينة المسؤول الأول عن القطاع، حول ملابسات اختيار الصيغة المسربة واحتمالات تفويت الصفقة إلى الشركة الفرنسية، التي يبدو أنها باتت شبه محسومة حتى قبل الإعلان عن دفتر التحملات الجديد وهو ما يمكن أن تشتم منه روائح مشبوهة و ينبغي طمأنة الرأي العام بشأنها 

ومن بين التساؤلات المنطقية بالنسبة للرأي العام، لماذا إنهاك المالية العمومية بالاستثمار بمئات الملايير من الدراهم لفائدة شركة أجنبية، فيما يمكن فتح باب المنافسة بكل شفافية بين الشركات الوطنية والأجنبية على قدم المساواة وتوجيه مئات وربما آلاف الملايير المزمع إهداؤها للأجانب نحو القطاعات العمومية، التي يعاني منها المواطن المغربي مثل الصحة والتعليم .

هــــذا ويبقى التساؤل الكبير الذي يحتاج إلى إجابة واضحة، هو هل يقف الأمر في اختيار نمط التدبير المسرب عند مجلس مدينة الدار البيضاء، أم أن ضخامة الصفقة تجعل الأمر يتعداه إلى أطراف أخرى ...؟ هذه مجموعة من التساؤلات والتسريبات ينتظر الرأي العام إجابات عنها .



 

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