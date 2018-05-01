فيديو مروع يوثق للحظة اللي قام فيها شخص بإحراق نفسو وسط مرجان ديال أكادير ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل اليوم الأحد، مقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة التي تظهر قيام شخص بإضرام النيران على جسده وسط المركز التجاري ''مرجان'' بمدينة أكادير.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل اليوم الأحد، مقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة التي تظهر قيام شخص بإضرام النيران على جسده وسط المركز التجاري "مرجان" بمدينة أكادير.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 57 ثانية، لحظة قيام هذا الشخص بإضرام النيران بجسده، ما أثار رعب وهلع المتواجدين داخل المركز التجاري المذكور، فيما قام آخرون بالتدخل وإنقاذ هذا الشخص الذي تحول إلى كتلة من اللهب.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الصادم، حيث عبر الجميع عن صدمتهم الكبيرة من مضمون هذا الفيدو الخطير، مؤكدين أن أسباب هذا الحادث الخطير وإلى حدود الساعة تبقى مجهولة.