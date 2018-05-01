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هام للمغاربة..حضيو راسكم من المنتوجات الصينية بحال ''الشعرية''

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 16:26 هام للمغاربة..حضيو راسكم من المنتوجات الصينية بحال الشعرية | مجتمع
هام للمغاربة..حضيو راسكم من المنتوجات الصينية بحال ''الشعرية''
مرة أخرى وبعد أن حذرت العديد من التقارير سابقا من بعض المنتجات الغذائية الصينية مثل ''الشعرية''، عادت هذه التحذيرات للظهور من جديد، حيث أكد تقرير صادر عن صحيفة إسبانية من خطورة هذه المأكولات

''شوف تيفي''

مرة أخرى وبعد أن حذرت العديد من التقارير سابقا من بعض المنتجات الغذائية الصينية مثل ''الشعرية''، عادت هذه التحذيرات للظهور من جديد، حيث أكد تقرير صادر عن صحيفة إسبانية من خطورة هذه المأكولات الصينية.

وحسب صحيفة ''الكونفدنسيال'' الإسبانية، في تقرير لها، نشرته خلال الأسبوع الجاري، فإن المأكولات الصينية أصبحت من بين الأطعمة الأكثر طلبًا في قائمة الطعام الآسيوية، لكن هذا الانتشار له جانب مظلم، ويتعلق الأمر بخطورة تناول المأكولات الصينية ترجع إلى محتواها المرتفع من الملح والبهارات مقارنة بالأطعمة الأخرى.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن تجربة أجريت على بعض الأطعمة الصينية في ''فيلادلفيا'' الأمريكية، أظهرت نتائجها خطورة وتأثير هذه الأطعمة على القلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى أن الطعام الصيني الجاهز يشكل خطرًا على الصحة من حيث كمية الملح التي يحتويها، حيث إن بعض أطباق الطعام الصينية تحتوي على ملح يعادل 5 وجبات ''بيج ماك'' من ماكدونالدز.

وأبرزت الصحيفة أن تجربة، كشفت أن بعض الأطعمة الصينية التي تباع في محلات السوبر ماركت تحتوي على ملح أكثر من البيتزا، كما أن بعض أطباق الأرز تحتوي على ملح أكثر من 11 كيس من رقائق البطاطس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المنتوجات الصينية الطعام الأسيوي الطعام الصيني

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