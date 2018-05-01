''بين سبور'' القطرية تفشل في تجديد عقدها مع الإمارات ﻿

كشفت مجموعة '' بين سبور'' القطرية، اليوم الأحد، عن عدم التوصل لاتفاق مع شركة ''دو'' التي تبث قنواتها في دولة الإمارات، ما قد يحرم مئات آلاف من زبائن الشركة مشاهدة بطولة كأس العالم في كرة القدم.

'' شوف سبور''

كشفت مجموعة '' بين سبور'' القطرية، اليوم الأحد، عن عدم التوصل لاتفاق مع شركة ''دو'' التي تبث قنواتها في دولة الإمارات، ما قد يحرم مئات آلاف من زبائن الشركة مشاهدة بطولة كأس العالم في كرة القدم.

وقالت '' بين سبور'' في بيان تلقت وكالة فرانس بريس نسخة منه أن مدة العقد بين الطرفين انتهت في 31 ماي، لكن '' بين سبور'' قامت بمنح شبكة ''دو'' مهلة إضافية مدتها 24 ساعة ''لاستكمال إجراءات التعاقد وضمان استمرارية الخدمة للمشاهدين ولكن بدون جدوى''.

وجاء انقطاع البث قبل أيام من مرور عام على قطع العلاقات بين قطر من جهة، والإمارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة ثانية، في الخامس من يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة، وهو ما نفته الإمارة الغنية.

وبعيد اندلاع الأزمة، تم وقف بث قنوات '' بين سبور'' في الإمارات، لكنها عادت في يوليو الماضي.

كما يأتي الانقطاع الجديد في وقت أعلنت المجموعة القطرية أن قنواتها تتعرض للقرصنة في المنطقة، وأن قناة اسمها ''بي اوت كيو'' تبث محتوى قنواتها بطريقة غير مشروعة.