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رمضانيات فاس.. باجدوب ومروان حاجي يتحفان عشاق اللون الصوفي

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 16:10 رمضانيات فاس.. باجدوب ومروان حاجي يتحفان عشاق اللون الصوفي | ثقافة و فنون
رمضانيات فاس.. باجدوب ومروان حاجي يتحفان عشاق اللون الصوفي
استمتع محبو الفن الصوفي والمديح النبوي بالعاصمة العلمية للمملكة ، مساء أمس السبت ، بأمسية فنية تراثية تألق فيها الفنانان محمد با جدوب ومروان حاجي، وذلك في إطار ''مهرجان رمضانيات فاس''.

''شوف تيفي''

استمتع محبو الفن الصوفي والمديح النبوي بالعاصمة العلمية للمملكة ، مساء أمس السبت ، بأمسية فنية تراثية تألق فيها الفنانان محمد با جدوب ومروان حاجي، وذلك في إطار ''مهرجان رمضانيات فاس''.

وأدى الفنانان مجموعة من الوصلات تمتح من التراث المغربي الأصيل وموشحات و ابتهالات وأناشيد دينية في مدح خير الورى وفي التغني بالحب الإلهي.

وساهمت في تأثيث الأمسية فرق تراثية منها حمادشة والطائفة العيساوية، والمجموعة الموسيقية ''مغاني ومعاني''، لقيت استحسانا وإعجابا من قبل عشاق التراث المغربي الأصيل.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس مهرجان رمضانيات فاس الفنان مروان حاجي عن فرحته للتقاسم مع ساكنة مدينة فاس وعشاق الفن الأصيل لحظات فنية ممتعة، خاصة بحضور الفنان محمد باجدوب سفير طرب الآلة وأحد كبار رواده.

ويهدف هذا الموعد الفني المنظم بمبادرة من (جمعية إخوان الفن) تحت شعار ''التراث فن الأجيال'' إلى تعزيز الحوار بين الأجيال والثقافات وتشجيع الموروث الثقافي المغربي على الصعيد الدولي.

وحسب المنظمين، فإن ''مهرجان رمضانيات فاس'' تكمن غايته في تعزيز الحوار بين الأجيال والثقافات، وتثمين التراث الوطني ومد إشعاعه دوليا، مسجلين أن هذه الغاية يعكسها الشعار الذي اختير للدورة هذه السنة.

وأبرزوا أن نسخة هذه السنة ستخصص 10 في المائة من عائداتها من بيع التذاكر، ل(جمعية مرآة للطفل التوحدي) بفاس، لمساعدتها على تأدية مهامها، لا سيما إدماج هذه الفئة من المواطنين داخل المجتمع.

 

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شوف تيفي المغرب فاس مروان حاجي باجدوب

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