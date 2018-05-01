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خطير..دقائق قبل آذان المغرب..شاب شرمل جارو بآسفي وخلاه كلو دميات

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 16:08 خطير..دقائق قبل آذان المغرب..شاب شرمل جارو بآسفي وخلاه كلو دميات | حوادث و حقوق
خطير..دقائق قبل آذان المغرب..شاب شرمل جارو بآسفي وخلاه كلو دميات
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مدينة آسفي، شهدت دقائق فقط قبل آذان المغرب، أمس السبت، وقوع حادث خطير، يتمثل في تعرض موظف بالعمالة لاعتداء على يد جاره بواسطة سلاح أبيض، ما تسبب في إصابته بجروح بليغة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مدينة آسفي، شهدت دقائق فقط قبل آذان المغرب، أمس السبت، وقوع حادث خطير، يتمثل في تعرض موظف بالعمالة لاعتداء على يد جاره بواسطة سلاح أبيض، ما تسبب في إصابته بجروح بليغة في مناطق مختلفة من جسده.

وأوضح المصدر ذاته أن خلافا بين الجيران وقع دقائق قبل آذان المغرب، ليقوم شاب يبلغ من العمر 24 سنة، بمهاجمة جاره البالغ من العمر 42 سنة، بواسطة سلاح أبيض، ليسقط الضحية أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وأكد ذات المصدر أن الضحية، تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس، التي خضع بها لعملية جراحية، بينما ما زال المتورط في هذا الفعل الإجرامي حرا.

‫شوف تيفي

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