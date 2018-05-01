عاجل...توقيف شخص سرق منتوجا من مرجان أكادير وبعد افتضاح أمره صب البنزين على جسده لتمويه الأمن بالانتحار...تفاصيل مثيرة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير قبل قليل من توقيف شخص قام بسرقة أحد المنتوجات من المركز التجاري المعروف ''مرجان'' بأكادير، قبل أن يحاول تمويه رجال الأمن بالانتحار، وذلك بصب مادة مشتعلة على جسمه

شوف تيفي:أكادير

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير قبل قليل من توقيف شخص قام بسرقة أحد المنتوجات من المركز التجاري المعروف ''مرجان'' بأكادير، قبل أن يحاول تمويه رجال الأمن بالانتحار، وذلك بصب مادة مشتعلة على جسمه ما خلف حالة من الذعر والهلع وسط مرتادي المركز .

وحسب شهود عيان، فالشخص الموقوف ولج السوق الممتاز، وأخذ جولة داخله، ليقوم بعد ذلك بسرقة إحدى السلع المعروضة للبيع، غير أن كاميرات المراقبة رصدته وحاصره رجال الأمن الخاص وواجهوه بما اقترفه، ليقدم على صب كمية من البنزين كانت بحوزته داخل قنينة على جسده ، إثر علمه بإخطار إدارة المركز التجاري للمصالح الأمنية، وذلك كحيلة منه لإبعاد شبهة السرقة عنه، الأمر الذي خلف حالة من الهلع والفوضى داخل المركز، قبل أن تتدخل العناصر الأمنية التي حلت بعين المكان، وأوقفت المعني بالأمر.

وأحيل على المصلحة الولائية لتعميق البحث والتحقيق معه حول حيثيات وملابسات الحادث.