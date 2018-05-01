هذه حصيلة حالات الغش التي سجلت خلال اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا بجهة طنجة تطوان الحسيمة ﻿

أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة - تطوان - الحسيمة تسجيل 69 حالة غش خلال اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار وللسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو

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أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة - تطوان - الحسيمة تسجيل 69 حالة غش خلال اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار وللسنة الأولى من سلك البكالوريا دورة يونيو 2018 وقد عرفت هذه السنة ارتفاعا مقارنة مع مثيلتها السنة الفارطة إذ سجلت 37 حالة غش بفارق 32 حالة.

وأضافت الأكاديمية في بلاغ صحفي أنها إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تجدد التأكيد على أن حالات الغش التي سيتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح، سواء بتطابق أجوبة المترشحين فيما بينها، أو مع الإجابات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ستسري عليها العقوبات التأديبية المتضمنة في القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

واعتبرت أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار وللسنة الأولى من سلك البكالوريا، التي جرت يومي 1 و 2 يونيو الجاري، مرت في ''أجواء جد إيجابية، وذلك بفضل إحكام كل العمليات المرتبطة بتنظيم هذه الامتحانات، والمجهودات المبذولة من لدن مختلف المتدخلين''.

وفي هذا الصدد، أشادت الأكاديمية بالمجهودات التي بذلتها أسرة التربية والتكوين والسلطات الترابية والأمنية ومختلف الشركاء لتوفير الأجواء الملائمة في هذه المرحلة من الاستحقاقات الهامة، لتمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الاستحقاقات التربوية في أحسن الظروف.

وعن عدد الممدرسين من المترشحين والمترشحات لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي بالنسبة لجميع الشعب فقد بلغ 39 ألفا و582 مترشحا، في حين بلغت نسبة حضورهم لاجتياز هذه الاختبارات 89,67 في المائة.