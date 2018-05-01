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فيديو يهز المغاربة..مريض كالو ''الدود'' لاحوه للشارع أمام مستشفى الحسن الثاني بأكادير

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 15:38 فيديو يهز المغاربة..مريض كالو الدود لاحوه للشارع أمام مستشفى الحسن الثاني بأكادير | مجتمع
فيديو يهز المغاربة..مريض كالو ''الدود'' لاحوه للشارع أمام مستشفى الحسن الثاني بأكادير
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد مؤلم، يظهر لحظة عثور مواطنين، على شخص، تعفنت بعض المناطق بجسده، بعد إخراجه من مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد مؤلم، يظهر لحظة عثور مواطنين، على شخص، تعفنت بعض المناطق بجسده، بعد إخراجه من مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير.

ويظهر الفيديو المتداول، شخصين، يعبران عن غضبهما الشديد من الحالة المأساوية لهذا الشخص، داعين المسؤولين إلى التدخل الفوري وانتشاله من الشارع وتمكينه من العلاج الضروري.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث طالب الجميع المسؤولين عن قطاع الصحة بمدينة أكادير بالتدخل الفوري وتقديم يد المساعدة لهذا الشخص، بينما طالب آخرون بفتح تحقيق للكشف عن الحقيقة الخاصة بإخراج هذا المريض وهو في حالة صحية خطيرة من المستشفى المذكور.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواطنين العلاج قطاع الصحة أكادير مريض

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