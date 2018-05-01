أندية من فرنسا وبلجيكا والبرتغال تتنافس للفوز بعقد وليد أزارو ﻿

أصبح وليد أزارو لاعب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، محطة اهتمام أقوى الأندية الأوروبية بحيث توصل بثلاثة عروض رسمية من دوريات أوروبية خلال فترة الانتقالات الجارية.

'' شوف سبور''

أصبح وليد أزارو لاعب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، محطة اهتمام أقوى الأندية الأوروبية بحيث توصل بثلاثة عروض رسمية من دوريات أوروبية خلال فترة الانتقالات الجارية.

وذكر موقع اليوم السابع، أن أندية من البرتغال وفرنسا وبلجيكا عبروا عن رغبتهم في جلب اللاعب موضحة أنه دخل في مفاوضات مباشرة بعدما تم إبعاده من خوض منافسات كأس العالم 2018.

ويتواجد أزاور فى المغرب حيث يقضى الإجازة السنوية بعد انتهاء الموسم الكروى فى مصر، علما بأن المهاجم قدم موسما رياضيا رائعا رفقة الهلال ليكون واحد من أبرز الهدافين في الدوري.