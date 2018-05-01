زيارة الداعية عدنان إبراهيم للمغرب تـثير غضب السلفيين ﻿

خلفـت زيارة الداعية عدنان إبراهيم للمغرب جدلا واسعا في صفوف التيار السلفي ورموزه ، حيث اختار العديد منهم مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' لشن حملة وبأساليب تحريضية لرجل الفكر المعروف بآرائه

''شوف تيفي'' محمد القاسمي

خلفـت زيارة الداعية عدنان إبراهيم للمغرب جدلا واسعا في صفوف التيار السلفي ورموزه ، حيث اختار العديد منهم مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' لشن حملة وبأساليب تحريضية لرجل الفكر المعروف بآرائه التنويرية ، رغم أن الزيارة تمت بدعوة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

وظهرت بعض الوجوه المحسوبة على التيار السلفي المتنطع بأساليب لا صلة لها بحسن الضيافة التي اشتهر بها المغاربة منذ عقود من الزمن وهي تستهدف شخص ''عدنان إبراهيم'' رغم أن زيارته المقامة في شهر رمضان، تندرج في إطار العادة التي جرت بدعوة الشخصيات الدينية البارزة، تزامنا مع إقامة الدروس الحسنية التي يحضرها الملك.

واستغل السلفي حسن الكتاني المعتقل السابق على خلفية أحداث 16 ماي، صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليتهم الرجل أنه ''يطعن بشكل فج وتهكمي في جماعة من الصحابة الكرام ويدعي أنه تتنزل عليه الحكمة و له كرامات. ''، ومن الأسباب التي يرى الكتاني أنها كافية للتهجم على الرجل حسب تدوينته التي تفاعل معها العديد من السلفيين ''لأنه ينكر عذاب القبر و نزول المسيح عليه السلام و الدجال و المهدي''.

ووصف حسن الكتاني عدنان إبراهيم بـ''بمنحرف الفكر متذبذب المنهج ليس أهلا لأن يحاضر في بلد العلم و العلماء و بين المسلمين الذين يعدون دينهم أعظم ما يملكون و يعتزون به و يفخر ملوكهم بأنهم حماته و رجاله''.

هــذا وعرفت أراء المفكر الإسلامي عدنان إبراهيم في الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا وقبولا واسعا خاصة لدى الشباب بل أكثر من ذلك ذهب البعض إلى حد نعته بكونه أول مفكر ومجدد للإسلام وبقدر ما نالت أفكاره قبولا مهما بقدر ما نال صاحبها نقدا لاذعا ومثيرا في نفس الآن على بعض طروحاته وتصوراته المنتقدة لعدد من الأحداث التي عرفها تاريخ المسلمين وكذلك لنوع المقاربة التي نهجها في تطرقه لكثير من المواضيع والمختلفة عن المقاربات التقليدانية المعتادة.