مول الكاسك الذي روع ساكنة الدراركة ضواحي أكادير يسقط في يد الدرك الملكي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن توقيف عناصر الدرك الملكي بجماعة الدراركة ضواحي مدينة أكادير لشخص يدعى ''مول الكاسك''، روع ساكنة المنطقة بتنفيذه لمجموعة من السرقات المقرونة بالضرب والجرح

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن توقيف عناصر الدرك الملكي بجماعة الدراركة ضواحي مدينة أكادير لشخص يدعى ''مول الكاسك''، روع ساكنة المنطقة بتنفيذه لمجموعة من السرقات المقرونة بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض واستعمال دراجة نارية من الحجم الكبير .

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء توقيف المشتبه به الملقب بمول الكاسك بعد توالي مجموعة من الشكايات التي يفيد أصحابها أنهم تعرضوا لعملية سرقة ممتلكاتهم من طرف شاب يمتطي دراجة نارية من الحجم الكبير ويضع خودة ''كاسك'' تخفي ملامح وجهه إذ يعمد إلى اصطياد ضحاياه في الطرقات الخالية من المارة، ويباغثهم بواسطة السلاح الأبيض مستوليا على ممتلكاتهم من هواتف نقالة ومبالغ مالية ليطلق عجلات دراجته النارية للريح ويلوذ بالفرار.

وأضافت ذات المصادر، أن تواصل شكايات ساكنة منطقة الدراركة جعلت عناصر الدرك الملكي تباشر تحرياتها وأبحاثها الميدانية وتشن حملات تمشيطية بالنفوذ الترابي للجماعة اعتمادا على الأوصاف المقدمة من طرف عدد من الضحايا، وأفضت لتحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في ظرف وجيز.

هذا وأسفرت عملية التوقيف من حجز الدراجة النارية التي كان يستعين بها الموقوف في تنقلاته، إضافة إلى ''كاسك أسود'' ومبالغ مالية وهواتف متحصلة من عملياته الإجرامية وسلاح أبيض.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل تقديمه أمام أنظار وكيل الملك.