وفد ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 يصل لأبوظبي ﻿

زار وفد من أعضاء ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 أبوظبي، للدعاية للمشروع الرياضي الذي تقدم به للاتحاد الدولي لكرة القدم.

'' شوف سبور''

زار وفد من أعضاء ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 أبوظبي، للدعاية للمشروع الرياضي الذي تقدم به للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الوفد مكونا من كل من شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء ورقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، وحميد الصويري عضو المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية ونزهة بدوان رئيسة اتحاد الرياضة للجميع.

واجتمع الوفد المغربي رفقة كل من القائد العام لشرطة ابوظبي ورئيس الهيئة العامة للرياضة محمد خلفان الرميثي ورئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مروان بن غليظة.

يذكر أن لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صادقت، يوم الجمعة الماضي، على ملف الترشيح المغربي وأيضا على ملف الترشيح المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026، بعد اجتياز الملفين مرحلة التقييم الفني الخاص بالمنشآت والبنية الأساسية.