اتحاد قطر يهنئ المغرب بمروره لمرحلة التصويت في زيارة لأعضاء ملف ترشيح احتضان المونديال ﻿

زار وفد من أعضاء ملف ترشيخ المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 الدوحة، مكون بكل من شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء ورقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد

'' شوف سبور''

زار وفد من أعضاء ملف ترشيخ المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 الدوحة، مكون بكل من شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء ورقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، وحميد الصويري عضو المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية ونزهة بدوان رئيسة اتحاد الرياضة للجميع.

واستقبل الوفد المغربي من طرف الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد الكرة، وسعود عبد العزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد، وحسن عبد الله الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وطارق عبد العزيز النعمة نائب رئيس أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي. وقد تم خلال الاجتماع تبادل الدروع والشعارات التذكارية.

وهنأ مسؤولو اتحاد الكرة القطرية الوفد المغربي بعد نجاح ملف المغرب 2026 بالتأهل إلى مرحلة التصويت المباشر التي ستجرى يوم 13 يونيو الحالي خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الفيفا في العاصمة الروسية موسكو.