خطير ..شوفو الحكرة: شفار عتارض سبيل فتاة نهار رمضان وشرملها بالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الصور الصادمة والخطيرة، الخاصة بشابة، تعرضت للطعن بواسطة السلاح الأبيض، على يد لص بحي التشارك بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الصور الصادمة والخطيرة، الخاصة بشابة، تعرضت للطعن بواسطة السلاح الأبيض، على يد لص بحي التشارك بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بشابة تبلغ من العمر 37 سنة، تفاجأت أول أمس الجمعة، بعد مغادرتها لمنزل أسرتها بحي التشارك في اتجاه مقر عملها، بشاب يبلغ من العمر حوالي 27 سنة، يقوم بطعنها على مستوى الوجه واليدين، قبل أن يعمد إلى الفرار بعد سرقة حقيبتها بالقوة.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف اللص الذي تم وضعه تحت تىدابير الحراسة النظرية، بينما تم الاستماع للضحية بعد تلقيها للإسعافات الضرورية.