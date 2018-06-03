 مواطنون بأكادير يثورون ويغلقون إحدى الطرقات للتنديد بمخاطر استغلال مقالع ''واد سوس'' ﻿
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مواطنون بأكادير يثورون ويغلقون إحدى الطرقات للتنديد بمخاطر استغلال مقالع ''واد سوس''

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 14:24 مواطنون بأكادير يثورون ويغلقون إحدى الطرقات للتنديد بمخاطر استغلال مقالع واد سوس | حوادث و حقوق
مواطنون بأكادير يثورون ويغلقون إحدى الطرقات للتنديد بمخاطر استغلال مقالع ''واد سوس''
تستعد ساكنة ''تيكمي ن بوبكر'' التابعة لجماعة الدراركة عمالة أكادير إداوتنان للنزول للشارع يوم غد الإثنين لإغلاق إحدى الطرق العمومية في وجه الشاحنات التابعة لإحدى الشركات التي تستغل مقالع ''واد

شوف تيفي:أكادير

تستعد ساكنة ''تيكمي ن بوبكر'' التابعة لجماعة الدراركة عمالة أكادير إداوتنان للنزول للشارع يوم غد الإثنين لإغلاق إحدى الطرق العمومية في وجه الشاحنات التابعة لإحدى الشركات التي تستغل مقالع ''واد سوس''، وذلك تنديدا على الاستغلال المجحف والكثيف لخيرات الواد، وأيضا لما يسببه من أضرار صحية على الساكنة المحلية.

وأكدت إحدى الجمعيات المحلية الداعية لهذا الشكل التصعيدي في بلاغ لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن ساكنة دوار ''بوبكر'' تفاجأت باستمرار استغلال مقالع واد سوس إذ بعد رحيل شركة خاصة كانت تستفيد من رخصة الاستغلال حلت مكانها شركة أخرى، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة الساكنة المحلية ويلحق أضرارا بيئية بمحيط الدوار وببنيته التحتية، وكذا لما يسببه من إزعاج لراحة المواطنين بفعل اختراق أسطول من الآليات والشاحنات العملاقة للطريق العابرة لوسط الحي السالف الذكر والمؤدية للوادي.

وأضاف ذات البلاغ أن ساكنة ''تيكمي ن بوبكر'' سبق وأن راسلت عدة جهات محلية وجهوية وإقليمية عبر شكايتين متتاليتين تعبر فيها عن استنكارها الشديد من الاستغلال الكثيف لمقالع واد سوس وما يسببه ذلك من مخاطر صحية وأضرار جسيمة بالمقطع الطرقي المخترق للدوار وطالبت بإنصافها ورفع الضرر عنها غير أن شكواها لم تلق أي آذان صاغية من قبل الجهات المعنية، وظلت الأبواب موصدة في وجه الساكنة ما دفع بها إلى رفع التحدي، والنزول للشارع يوم غد الإثنين 4 يونيو لمنع الشاحنات التابعة لشركات استغلال المقالع من المرور فوق الطريق، والتنديد بالمخاطر الصحية التي تخلقها المواد المنبعثة من تلك المقالع.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير مواطنون يثورون إغلاق طريق في وجه حركة المرور لهذا السبب استغلال مقالع واد سوس

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