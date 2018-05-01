صادم وبالفيديو..مسلسل سعودي صور في مراكش يهين المغرب والمغربيات والمغاربة كاعين بزاف ﻿

نشرت العديد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' مقطع فيديو عبارة عن حلقة من السلسلة السعودية ''شير شات'' والتي تبث على قناة ''إم بي سي'' خلال رمضان، اعتبرها المغاربة النشطاء المتفاعلون معها

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' مقطع فيديو عبارة عن حلقة من السلسلة السعودية ''شير شات'' والتي تبث على قناة ''إم بي سي'' خلال رمضان، اعتبرها المغاربة النشطاء المتفاعلون معها إهانة للمغرب وللمغربيات.

وتحت عنوان ''مراكش''، يظهر الفيديو قيام الممثلين بالسفر إلى المدينة الحمراء، بدعوى رغبتهم في الزواج من مغربيات، إلا أن النشطاء المغاربة، أكدوا أن السلسة السعودية، أظهرت المغربيات كسلعة، يمكن لهؤلاء السعوديين الحصول عليها.

وعبر النشطاء عن صدمتهم الكبيرة من مضمون هذه الحلقة، داعين الممثلين ومنتجي هذا العمل السعودي إلى تقديم الاعتذار إلى جميع المغاربة، بينما أشار آخرون إلى أن هذا العمل أهان المرأة المغربية.