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حصري..'' ابن كيران'' يربط ''حملة المقاطعة'' بالاستهداف السياسي.. ويطالب المغاربة بوقف مقاطعة الحليب

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 13:56 حصري.. ابن كيران يربط حملة المقاطعة بالاستهداف السياسي.. ويطالب المغاربة بوقف مقاطعة الحليب | بوليتيك
حصري..'' ابن كيران'' يربط ''حملة المقاطعة'' بالاستهداف السياسي.. ويطالب المغاربة بوقف مقاطعة الحليب
دعـا ''عبد الإله ابن كيران'' رئيس الحكومة السابق إلى وقف حملة مقاطعة الحليب لتفادي استمرار تضرر الفلاحين على وجه الخصوص ومخافة تأثر الاقتصاد الوطني .

''شوف تيفي''

دعـا ''عبد الإله ابن كيران'' رئيس الحكومة السابق إلى وقف حملة مقاطعة الحليب لتفادي استمرار تضرر الفلاحين على وجه الخصوص ومخافة تأثر الاقتصاد الوطني .

وصـــرح ''ابن كيران'' الأمين العام السابق لحزب ''البيجيدي'' لـ''شوف تيفي'' قائلا: ''المقاطعة على 2 مواد الناس عندهم تقدير سياسي لماليهم هذاك مفهوم...'' إشارة منه إلى استهداف بعض الوجوه السياسية من خلال حملة المقاطعة التي صنفت الكبرى في تاريخ البلاد.

وأضــاف قائلا: '' اللي بقا فيا بزاف هو مقاطعة الحليب اللي وصلنا فيها إلى الأذى و مؤاذاة الفلاحين ديالنا...'' مشددا ''مكاين حتى شي مبرر قضية ثمن الحليب متزادش من 2018 وحتى لكانت شي رسالة سياسية راها وصلت ...''

وطـــالب المغاربة بوقف هــذه الحملة قائلا : ''باركة المغاربة كيقولوا اللي غلب يعف'' وبرر ذلك بسيدة تشتغل بمنزله ''وحاد سيدة تشتغل معنا في البيت عندها ختها في البادية أختها عندها البقرة كتبيع حليب ديالها ب30 درهم فالنهار ذيك 30 درهم بها باش كتعيش وكدور الحركة والآن ديك 30 درهم اتمشي ليها ''.

مــن جهة أخرى، وبخصوص ''عزيز أخنوش'' رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي اعتبره العديد من النشطاء والمتتبعين أكبر المتضررين من حملة المقاطعة فقد قال ابن كيران: ''أخنوش هو والناس ديالوا راه قاد بالشغالات ديالو...'' .

واختتــــم ''هاذ الضرر اللي كيلحق الفلاحة ديالنا غير مقبول راه خاص المغاربة يفهموا... ليس من المنطقي طول هذه المقاطعة'' مسترسلا ''أنا أترجى من الناس يتعقلوا ويوقفوا حملة مقاطعه الحليب لأن فيها ضرر لهؤلاء الفلاحين الصغار والكبار منزيدوش نكملوا عليهم.. باركة ''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حملة المقاطعة عبد الإله ابن كيران

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