تسجيل 229 حالة غش خلال الامتحان الجهوي الموحد للباكلوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة ﻿

بلغ مجموع حالات الغش التي تم تسجيلها خلال اجتياز الامتحان الجهوي الموحد للباكلوريا برسم دورة يونيو 2018، (يومي 1و 2 يونيو) بمختلف مراكز الامتحان بجهة الرباط سلا القنيطرة، 229 حالة مقابل 199 حالة سجلت

''شوف تيفي''+''و م ع''

بلغ مجموع حالات الغش التي تم تسجيلها خلال اجتياز الامتحان الجهوي الموحد للباكلوريا برسم دورة يونيو 2018، (يومي 1و 2 يونيو) بمختلف مراكز الامتحان بجهة الرباط سلا القنيطرة، 229 حالة مقابل 199 حالة سجلت خلال دورة 2017.

وأفاد بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن اليوم الثاني من الامتحان الجهوي الموحد عرف تسجيل 89 حالة غش موزعة على 208 مركزا مخصصا لإجراء الامتحانات، مؤكدا أن حالات الغش المضبوطة أثناء عملية التصحيح، سواء المرتبطة بتطابق أجوبة المترشحين، أو المنقولة من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رصدتها لجان اليقظة الجهوية والإقليمية، ستطبق عليها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الإشهادية.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن مجريات اليوم الثاني من اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا مرت في أجواء جد عادية بجميع مراكز الامتحان بالجهة، مبرزا أن عدد المترشحين المتمدرسين بلغ خلال هذا اليوم 43 ألف و642 مترشحا ومترشحة من بين 44 ألف و787 بنسبة ناهزت 44ر97 بالمائة، فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 9201 مترشحا من أصل 13 ألف و474 أي بنسبة بلغت 28ر68 بالمائة.

أما بالنسبة لعدد المترشحين الذين يقضون عقوبات سجنية بالمؤسسات السجنية بجهة الرباط سلا القنيطرة ، والذين اجتازوا الامتحان الجهوي الموحد، يضيف البلاغ، فقد بلغ 177 مترشحا موزعين على مركزين للامتحان بالسجن المحلي تيفلت 2 ( 76 مترشحا) والسجن المركزي بالقنيطرة (101 مترشحا).

وبخصوص عملية تكييف الاختبارات الإشهادية للمترشحين في وضعية إعاقة، التي اعتمدتها الوزارة لأول مرة، أشار المصدر ذاته إلى أنها تمت بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة في ظروف جيدة.

كما نوهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بالمجهودات التي بذلها جميع المتدخلين من أساتذة، ومراقبين، وملاحظين، ورؤساء مراكز الامتحان، وهيئة التفتيش والمراقبة التربوية، ومختلف أطر الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. ونوهت أيضا بالدعم اللامشروط للسلطات الولائية والإقليمية والمحلية وكذا مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ووسائل الإعلام، وهو الأمر الذي ساهم في إنجاح هذه المحطة من الامتحانات الإشهادية.

يذكر أن عدد المترشحين والمترشحات الرسميين، الذين سيجتازون امتحانات نيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2018 ، على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة بلغ ما مجموعه 116 ألف و901 مترشحا ومترشحة، من بينهم 58 ألف و537 مترشحا ومترشحة سيجتازون الامتحان الوطني، و44 ألف و914 سيجتازون الامتحان الجهوي، بالإضافة إلى 13 ألف و450 مترشحا حرا.