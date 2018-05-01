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برشلونة مهدد بعقوبة قاسية بسبب غريزمان

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 13:42 برشلونة مهدد بعقوبة قاسية بسبب غريزمان | سبور
برشلونة مهدد بعقوبة قاسية بسبب غريزمان
أصبح فريق برشلونة الإسباني، مهددا بعقوبة قاسية تصل إلى حرمانه من شراء اللاعبين لمدة عامين ونصف، على خلفية ملاحقة اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب فريق أتليتيكو مدريد.

'' شوف سبور''

أصبح فريق برشلونة الإسباني، مهددا بعقوبة قاسية تصل إلى حرمانه من شراء اللاعبين لمدة عامين ونصف، على خلفية ملاحقة اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب فريق أتليتيكو مدريد.

وعبر فريق برشلونة، عن رغبته في الفوز بخدمات لاعب أتليتيكو خلال الأسابيع الماضية، بالاتفاق على صفقة الانتقال بقيمة 133 مليون دولار شارفت على الانتهاء، وفقا لصحيفة ذا صن.

ويمنع قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي لاعب من توقيع عقد مع فريق آخر إلا في حال انتهاء عقده الحالي، أو قرب انتهائه (6 أشهر من الانتهاء).

وقالت أنباء إسبانية إنه في حالة ثبوت تهمة خرق القوانين على برشلونة، سيحرم النادي من التعاقد مع اللاعبين لمدة عامين ونصف، فيما قد يحرم النجم الفرنسي من
اللعب لمدة 6 أشهر.

 

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