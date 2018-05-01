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بالفيديو .. الرحامنة تحيي ليالي رمضان على إيقاع فن المديح والسماع ..ومنشد الشارقة "شعيب فضيل" يلهب الجمهور

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 13:32 بالفيديو .. الرحامنة تحيي ليالي رمضان على إيقاع فن المديح والسماع ..ومنشد الشارقة شعيب فضيل يلهب الجمهور | ثقافة و فنون
بالفيديو .. الرحامنة تحيي ليالي رمضان على إيقاع فن المديح والسماع ..ومنشد الشارقة "شعيب فضيل" يلهب الجمهور
نظمت جمعية التلاؤم للتنمية والثقافة بشراكة مع عمالة إقليم الرحامنة، أياما رمضانية روحية ببلدية سيدي بوعثمان ، وانطلقت فعالياتها كتظاهرة هي الأولى من نوعها بالمنطقة ليلة أمــس الجمعة فاتح يونيو،

"شوف تيفي"

نظمت جمعية التلاؤم للتنمية والثقافة بشراكة مع عمالة إقليم الرحامنة، أياما رمضانية روحية ببلدية سيدي بوعثمان ، وانطلقت فعالياتها كتظاهرة هي الأولى من نوعها بالمنطقة ليلة أمــس الجمعة فاتح يونيو، حيث افتتحها منشد الشارقة شعيب فضيل الذي سبق له الفوز مؤخرا بلقب "منشد الشارقة" بالإمارات العربية المتحدة.

وتزامنا مع هذه التظاهرة نظمت الجمعية نفسها قافلة طبية تحسيسية حول داء السكري، والتي سهرت عليها الجمعية المركزية للأمراض المزمنة برئاسة الدكتور محمد حجاجي التي قدمت من مدينة المحمدية، استفاد منها مجموعة من ساكنة البلدية، وعملت الجمعية المركزية للأمراض المزمنة، داخل مركز ''في خدمة الشباب" على توزيع مجموعة من الآلات لقياس نسبة السكري وذلك بحضور عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان.

وأكدت جمعية التلاؤم للتنمية والثقافة على لسان رئيسها عزيز الوكيل، على أن هذه التظاهرة تهدف إلى إخراج الساكنة من الجمود الذي تعرفه والترويح عنها في هذا الشهر المبارك، كما نوهت الجمعية، بالمجهودات التي يقوم بها عامل إقليم الرحامنة من أجل النهوض بالمنطقة عبر إشراكه الشباب في هذا الورش التنموي المفتوح.

وحضر عامل الإقليم الذي أبى إلا أن يشارك شباب المنطقة في هذا العمل، نوه بالمبادرة، مؤكدا وقوفه الدائم إلى جانب الأعمال الجادة والأفكار التي تسهم في الرقي بالمواطنين، ووقف عامل الرحامنة على الأنشطة التي تنظمها الجمعية، حيث زار القافلة الطبية وقدم بعض الآلات الخاصة لقياس نسبة السكري للمستفيدين والذين كانت أغلبهن نساء.

ومن المنتظر أن تقوم الجمعية ليلة يومه السبت؛ تنظيم سهرة تؤطرها فرق من ابن جرير في خطوة تروم الانفتاح على الطاقات الموسيقية بإقليم الرحامنة.

 

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شوف تيفي المغرب إقليم الرحامنة قافلة طبية المديح والسماع

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