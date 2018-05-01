عاجل..حادث سير مميتة بالقرب من مقر المنطقة الأمنية الحي الحسني بالبيضاء+صور ﻿

شهد شارع ابن سينا وبالتحديد بالقرب من مقر المنطقة الأمنية الحي الحسني ''الدار الحمراء'' بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأحد 3 يونيو، وقوع حادثة سير مميتة، راح ضحيتها سائق دراجة نارية.

''شوف تيفي''

شهد شارع ابن سينا وبالتحديد بالقرب من مقر المنطقة الأمنية الحي الحسني ''الدار الحمراء'' بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأحد 3 يونيو، وقوع حادثة سير مميتة، راح ضحيتها سائق دراجة نارية.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن آلة حفر اصطدمت بسيارة خفيفة وبعمود كهربائي، ما تسبب في سقوط هذا العمود على دراجة نارية، ليفارق سائقها الحياة على الفور بينما أصيب مرافقه بجروح.

وأكد ذات المصدر أن المصالح عاينت حجم الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن هذا الحادث، بينما تم نقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.