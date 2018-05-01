حصري..تفاصيل جديدة بخصوص اعتقال ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن عملية إيقاف ''الملثمين صحاب شرع اليد''، المتورطين في واقعة الاعتداء على سائق سيارة ''خطاف'' وامرأة بدوار بمنطقة جمعة سجيم، تمت ليلة أمس السبت، بتنسيق بين القيادة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن عملية إيقاف "الملثمين صحاب شرع اليد"، المتورطين في واقعة الاعتداء على سائق سيارة "خطاف" وامرأة بدوار بمنطقة جمعة سجيم، تمت ليلة أمس السبت، بتنسيق بين القيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، وسرية الدرك بجمعة سحيم، تمكنت، ليلة السبت.



وأوضح المصدر ذاته أن التحقيقات التي تم فتحها، مكنت في البداية من إيقاف 7 أشخاص متورطين في الواقعة بدوار "الوردان"، بينما قام باقي المتورطين بتسليم أنفسهم.

وأبرز ذات المصدر أن عدد المعتقلين في هذا الملف يصل إلى 14 شخصا، مشيرا إلى أن الموقوفين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، هز مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة قيام ملثمين، بالاعتداء على رجل وامرأة بعد الاشتباه في قيامهما بأمور غير أخلاقية نهار رمضان.