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جديد الأسود بسويسرا قبل مباراة سلوفاكيا

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 13:18 جديد الأسود بسويسرا قبل مباراة سلوفاكيا | سبور
جديد الأسود بسويسرا قبل مباراة سلوفاكيا
يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم استعداداته قبل المباراة الودية التي ستجمعه غدا الإثنين بالمنتخب السلوفاكي بملعب جنيف في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم.

'' شوف سبور''

يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم استعداداته قبل المباراة الودية التي ستجمعه غدا الإثنين بالمنتخب السلوفاكي بملعب جنيف في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم.

وسيخوض أسود الأطلس اليوم الأحد حصة تدريبية مغلقة بملعب جنيف لوضع آخر اللمسات على المجموعة .

وتوزعت العناصر الوطنية خلال الحصة التدريبية إلى مجموعتين، حيث أجرى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الخميس أمام أوكرانيا حصة للتدليك، في حين قامت باقي العناصر بتمارين تقنية وبدنية.

وخلال الحصة التدريبية لبعد الظهيرة، ركز الناخب الوطني على تمارين تكتيكية لخلق الانسجام بين صفوف العناصر الوطنية.

وستكون مباراة الغد ضد المنتخب السلوفاكي التي ستنطلق على الساعة السادسة مساء في اللقاء الإعدادي ما قبل الأخير للمنتخب الوطني، حيث تنتظره مقابلة ودية أخرى في التاسع من يونيو الجاري أمام منتخب إستونيا بتالنين قبل التوجه إلى كأس العالم التي ستنطلق في روسيا في 14 يونيو الجاري.

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شوف سبور المغرب كأس العالم 2018 المنتخب المغربي لكرة القدم

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