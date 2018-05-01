 فيديو مثير..التعليم مشا فيها: لقاو جنوية ومخدرات في حقيبة تلميذ كيقرا في الإعدادي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يرجئ العمل بالمذكرة المتعلقة بالاستغناء عن نشرة الأدوية في إطار العلاجات العادية إلى غاية 2 يوليوز المقبل | مجتمع

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يرجئ العمل بالمذكرة المتعلقة بالاستغناء عن نشرة

خطير ..شوفو الحكرة: شفار عتارض سبيل فتاة نهار رمضان وشرملها بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير ..شوفو الحكرة: شفار عتارض سبيل فتاة نهار رمضان وشرملها بالبيضاء

مواطنون بأكادير يثورون ويغلقون إحدى الطرقات للتنديد بمخاطر استغلال مقالع واد سوس | حوادث و حقوق

مواطنون بأكادير يثورون ويغلقون إحدى الطرقات للتنديد بمخاطر استغلال مقالع ''واد سوس''

صادم وبالفيديو..مسلسل سعودي صور في مراكش يهين المغرب والمغربيات والمغاربة كاعين بزاف | مجتمع

صادم وبالفيديو..مسلسل سعودي صور في مراكش يهين المغرب والمغربيات والمغاربة كاعين بزاف

حصري.. ابن كيران يربط حملة المقاطعة بالاستهداف السياسي.. ويطالب المغاربة بوقف مقاطعة الحليب | بوليتيك

حصري..'' ابن كيران'' يربط ''حملة المقاطعة'' بالاستهداف السياسي.. ويطالب المغاربة بوقف مقاطعة الحليب

تسجيل 229 حالة غش خلال الامتحان الجهوي الموحد للباكلوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع

تسجيل 229 حالة غش خلال الامتحان الجهوي الموحد للباكلوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة

بث مباشر : البرازيل - كرواتيا / مباراة ودية | بووز

بث مباشر : البرازيل - كرواتيا / مباراة ودية

بالفيديو .. الرحامنة تحيي ليالي رمضان على إيقاع فن المديح والسماع ..ومنشد الشارقة شعيب فضيل يلهب الجمهور | ثقافة و فنون

بالفيديو .. الرحامنة تحيي ليالي رمضان على إيقاع فن المديح والسماع ..ومنشد الشارقة "شعيب فضيل" يلهب

عاجل..حادث سير مميتة بالقرب من مقر المنطقة الأمنية الحي الحسني بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حادث سير مميتة بالقرب من مقر المنطقة الأمنية الحي الحسني بالبيضاء+صور

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

فيديو مثير..التعليم مشا فيها: لقاو جنوية ومخدرات في حقيبة تلميذ كيقرا في الإعدادي

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 13:11 فيديو مثير..التعليم مشا فيها: لقاو جنوية ومخدرات في حقيبة تلميذ كيقرا في الإعدادي | مجتمع
فيديو مثير..التعليم مشا فيها: لقاو جنوية ومخدرات في حقيبة تلميذ كيقرا في الإعدادي
نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، مقطع فيديو، يظهر لحظة كشف إطار تربوي عن الأغراض التي تم العثور عليها بحقيبة مدرسية خاصة بتلميذ يدرس بالسلك الإعدادي، ويتعلق الأمر بمدية

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، مقطع فيديو، يظهر لحظة كشف إطار تربوي عن الأغراض التي تم العثور عليها بحقيبة مدرسية خاصة بتلميذ يدرس بالسلك الإعدادي، ويتعلق الأمر بمدية من الحجم الكبير ''جنوية''، ووسائل يتم استخدامها في إدمان مخدر ''الكيف''.

وعبر مصور الفيديو عن صدمته من الأشياء التي عثر عليها بحقيبة هذا التلميذ، مشددا على أن من بين الأشياء التي يستخدمها هذا التلميذ ''الكسول'' للاعتداء على ضحاياه بالإضافة إلى سلاح أبيض، ''مقلاع'' وحجارة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن صدمتهم، مؤكدين أن بعض التلاميذ وبسبب ضعف تأطيرهم التربوي، يتحولون إلى ''مجرمين''، يشكلون خطرا على زملائهم وعلى أقربائهم بالمحيط الذي يعيشون به.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مخدرات حقيبة مخدر الكيف الأغراض التلميذ

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يرجئ العمل بالمذكرة المتعلقة بالاستغناء عن نشرة الأدوية في إطار العلاجات العادية إلى غاية 2 يوليوز المقبل | مجتمع

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يرجئ العمل بالمذكرة المتعلقة بالاستغناء عن نشرة الأدوية في إطار العلاجات العادية إلى غاية 2 يوليوز المقبل

صادم وبالفيديو..مسلسل سعودي صور في مراكش يهين المغرب والمغربيات والمغاربة كاعين بزاف | مجتمع

صادم وبالفيديو..مسلسل سعودي صور في مراكش يهين المغرب والمغربيات والمغاربة كاعين بزاف

تسجيل 229 حالة غش خلال الامتحان الجهوي الموحد للباكلوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع

تسجيل 229 حالة غش خلال الامتحان الجهوي الموحد للباكلوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة

مؤلم وبالفيديو..أم عندها 8 الأبناء وطلقها الراجل وتخلا عليها بالفنيدق محتاجة للمساعدة | مجتمع

مؤلم وبالفيديو..أم عندها 8 الأبناء وطلقها الراجل وتخلا عليها بالفنيدق محتاجة للمساعدة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..سولنا المغاربة شنو هو أكثر برنامج كتبعوه فرمضان؟؟..شوفو الأجوبة | نسولو الناس
منذ 22 ثانية

بالفيديو..سولنا المغاربة شنو هو أكثر برنامج كتبعوه فرمضان؟؟..شوفو الأجوبة

بالفيديو..عرس قرآني جمع ثلة من قراء المغرب بمديونة | خارج البلاطو

بالفيديو..عرس قرآني جمع ثلة من قراء المغرب بمديونة

بالفيديو..الطفلة المغربية الفائزة بالجائزة الكبرى لتجويد القرآن بتركيا في تلاوة خاشعة | خارج البلاطو

بالفيديو..الطفلة المغربية الفائزة بالجائزة الكبرى لتجويد القرآن بتركيا في تلاوة خاشعة

حصري و بالفيديو..عبدالإله بنكيران للمقاطعين : وقفوا حملة مقاطعة الحليب رَاه الفلاح الصغير هو اللي متضرر | خارج البلاطو

حصري و بالفيديو..عبدالإله بنكيران للمقاطعين : وقفوا حملة مقاطعة الحليب رَاه الفلاح الصغير هو اللي متضرر

﻿

آخر المستجدات

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يرجئ العمل بالمذكرة المتعلقة بالاستغناء عن نشرة الأدوية في إطار العلاجات العادية إلى غاية 2 يوليوز المقبل | مجتمع
منذ 10 دقائق

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يرجئ العمل بالمذكرة المتعلقة بالاستغناء عن نشرة

خطير ..شوفو الحكرة: شفار عتارض سبيل فتاة نهار رمضان وشرملها بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير ..شوفو الحكرة: شفار عتارض سبيل فتاة نهار رمضان وشرملها بالبيضاء

مواطنون بأكادير يثورون ويغلقون إحدى الطرقات للتنديد بمخاطر استغلال مقالع واد سوس | حوادث و حقوق

مواطنون بأكادير يثورون ويغلقون إحدى الطرقات للتنديد بمخاطر استغلال مقالع ''واد سوس''

صادم وبالفيديو..مسلسل سعودي صور في مراكش يهين المغرب والمغربيات والمغاربة كاعين بزاف | مجتمع

صادم وبالفيديو..مسلسل سعودي صور في مراكش يهين المغرب والمغربيات والمغاربة كاعين بزاف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.