فيديو مثير..التعليم مشا فيها: لقاو جنوية ومخدرات في حقيبة تلميذ كيقرا في الإعدادي ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، مقطع فيديو، يظهر لحظة كشف إطار تربوي عن الأغراض التي تم العثور عليها بحقيبة مدرسية خاصة بتلميذ يدرس بالسلك الإعدادي، ويتعلق الأمر بمدية

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، مقطع فيديو، يظهر لحظة كشف إطار تربوي عن الأغراض التي تم العثور عليها بحقيبة مدرسية خاصة بتلميذ يدرس بالسلك الإعدادي، ويتعلق الأمر بمدية من الحجم الكبير ''جنوية''، ووسائل يتم استخدامها في إدمان مخدر ''الكيف''.

وعبر مصور الفيديو عن صدمته من الأشياء التي عثر عليها بحقيبة هذا التلميذ، مشددا على أن من بين الأشياء التي يستخدمها هذا التلميذ ''الكسول'' للاعتداء على ضحاياه بالإضافة إلى سلاح أبيض، ''مقلاع'' وحجارة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن صدمتهم، مؤكدين أن بعض التلاميذ وبسبب ضعف تأطيرهم التربوي، يتحولون إلى ''مجرمين''، يشكلون خطرا على زملائهم وعلى أقربائهم بالمحيط الذي يعيشون به.