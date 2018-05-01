فيديو يشعل الفيسبوك ... جوج شفارى كيسرقو الناس في جوطية بآسفي ﻿

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير يظهر شابين يقومان بالتلصص ومحاولة السرقة من جيب أحد المتبضعين بجوطية ﺳﻮﻕ ''ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ'' بمدينة آسفي.

شوف تيفي:آسفي

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير يظهر شابين يقومان بالتلصص ومحاولة السرقة من جيب أحد المتبضعين بجوطية ﺳﻮﻕ ''ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ'' بمدينة آسفي.

وأثار هذا المقطع المصور، الذي يظهر الشابين يسرقان ممتلكات زبون السوق في غفلة منه موجة من الاستياء والاستنكار الشديد في صفوف متداوليه بفعل استفحال مثل هذه الظواهر الشاذة والسلوكات المنحرفة في العديد من الأسواق الشعبية التي تكتظ بالناس والتي يستغلها مجموعة من اللصوص لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

وطالب النشطاء الفيسبوكيون من رجال الحموشي بالتفاعل الجدي مع هذا الشريط والتدخل العاجل لتوقيف هذين اللصين ومحاسبتهما، وسن تدابير وقائية وحملات أمنية مكثفة بالأسواق العمومية التي تعرف انتشارا كبيرا للجانحين خاصة في شهر رمضان حماية لممتلكات المواطنين.