النقيب بيراوين يجمع المحامين بسبب ملف بوعشرين ﻿

دعا حسن بيراوين نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء جميع المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء بصفتها أكبر هيئة بالمغرب ، والتي تعرف جغرافيا محاكمة ''توفيق بوعشرين'' بمحكمة الاستئناف بذات المدينة

''شوف تيفي''

دعا حسن بيراوين نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء جميع المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء بصفتها أكبر هيئة بالمغرب ، والتي تعرف جغرافيا محاكمة ''توفيق بوعشرين'' بمحكمة الاستئناف بذات المدينة إلى عقد اجتماع .

وجاء في الإعلان الذي توصلت شوف تيفي بنسخة منه ''بناء على مداولات وقرار مجلس الهيئة المنعقدة يوم 2018.05.31، وعلى البيان الصادر تبعا لذلك، بخصوص التجاوزات والتصرفات غير المقبولة ، التي صدرت عن بعض المحامين في ملف توفيق بوعشرين''

وأضــاف ذات الإعلان ''وبناء على ما لاحظناه من استمرار هذه السلوكات'' وأردف ''ونظرا لكون هـذا الوضع أصبح غير مقبول، ويؤثر سلبا على المهنة وعلى السير العادي للعدالة ، فإن النقيب يخبر الجميع أنه استدعى جميع المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء والذين يؤازرون أو ينوبون على الأطراف في هـذا الملف وذلك قصد وضع النقط على الحروف ووضع حد لهذه التجاوزات''.

هـــذا ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع خلال بداية الأسبوع المقبل لوضع حد لبعض التصريحات التي يدلي بها المحامون الذين ينوبون في ملف بوعشرين والتي خلفت ضجة إعلامية كبيرة وجدلا واسعا في الجسم القانوني .