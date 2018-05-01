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نجاة مغاربة من الموت في فاجعة غرق مركب بالسواحل التونسية

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 12:45 نجاة مغاربة من الموت في فاجعة غرق مركب بالسواحل التونسية | حوادث و حقوق
نجاة مغاربة من الموت في فاجعة غرق مركب بالسواحل التونسية
نجا مغربيان من الموت ليلة السبت الأحد، بالسواحل التونسية، وذلك عقب انقلاب مركب خاص بالهجرة غير hgشرعية كان على متنه العشرات من الأشخاص من جنسيات مختلفة.

''شوف تيفي''

نجا مغربيان من الموت ليلة السبت الأحد، بالسواحل التونسية، وذلك عقب انقلاب مركب خاص بالهجرة غير hgشرعية كان على متنه العشرات من الأشخاص من جنسيات مختلفة.

وحسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء التونسية، يومه الأحد، فإنه على إثر غرق مركب صيد في عرض سواحل قرقنة، ليلة أمس السبت، تمكنت الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر إلى حدود منتصف اليوم الأحد، من انتشال 22 جثة وإنقاذ 68 شخصا من بينهم 7 أجانب ''2 من ساحل العاج و2 من الكامرون و2 من المغرب''.

وأكدت الوكالة أن وزارة الدفاع الوطني أفادت في وقت سابق أن سبب غرق المركب الذي كان على متنه ما لايقل عن 180 شخصا من بينهم 80 من أصول إفريقية قبالة الساحل الغربي لجزيرة قرقنة شمال شرق مليتة، يتمثل في تسرب المياه على متنه.

 

‫شوف تيفي

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