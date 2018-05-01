تيار ولاد الشعب يراسل ''العثماني'': استقل..تسلم ﻿

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توجه عبد المجيد مومر الزيراوي رئيس تيار ولاد الشعب برسالة إلى رئيس الحكومة يطالبها من خلالها بالاستقالة ويعرج على مكامن الخلل في الحزب الأغلبي والإئتلاف الحكومي وما راكمه الشعب المغربي من ويلات

''شوف تيفي''

توجه عبد المجيد مومر الزيراوي رئيس تيار ولاد الشعب برسالة إلى رئيس الحكومة يطالبها من خلالها بالاستقالة ويعرج على مكامن الخلل في الحزب الأغلبي والإئتلاف الحكومي وما راكمه الشعب المغربي من ويلات رئيس الحكومة السابق والتي عنونها بـ'' اسْتَقِلْ .. تَسْلَمْ ''.

وجاء في مضامين الرسالة التي توصلت ''شوف تيفي بـبنسخة منها ''نجدد التذكير بأن استمراركم في تكرار الأخطاء منبع للكوارث ومشتل للمآسي ؛ لذا نتوجه إليكم سعد الدين العثماني - بصفتكم رئيس الحكومة المغربية - لأننا ضد تفجير الأمل الصامد ، ضد توطيد اليأس الصاعد ، ضد التمكين لفقدان الثقة ، ضد الإجهاز على الاقتصاد الوطني'' 

وأضاف تيار ولاد الشعب في ذات الرسالة ''إننا نرفض مهزلة برنامجكم الحكومي لأنه يرفض جواب أولاد الشعب على سؤال : أين الثروة ؟!.. و هذه حكومَتكم تتصَدى ظلما للجواب التاريخي ، و لا تعمل على مواجهة هذا الظلم الفظيع الساكن في أعماق هذا الوطن.''

واسترسل ''إن تجليات الإفلاس الحكومي تنذر بظلمة المجهول الاقتصادي الذي يقودنا إليه برنامجكم الحكومي ، وليس من باب التحامل عليكم تحميل فريقكم الحكومي وزر السكتة الاقتصادية ، رغم أن مقدمات الإفلاس تعود لزمن سلفكم السابق على رأس الحكومة عبد الإله ابن كيران''. وأردف ''لأن الواعي بواقعكم السياسي المزري يدرك جيدا أنكم أخطأتم في حق الإرادة الشعبية ؛ التي منحتكم مفتاح تشكيل الفريق الحكومي غير أنكم سَعَيْتُم بكل قوة نحو ضمان منصب رئاسة الحكومة بتوافق مع أحزاب تحالف 4 + 1 + 1 . وبهذا التحالف الهجين أصبحتم رئيس الحكومة مُلتزِمين بإخفاء أوزار حكومة سلفكم عبد الإله ابن كيران ..''

وزاد ''قد يبدو حل الاستقالة مفزعاً لأحزاب تحالفكم الحكومي، التي صادقت أغلبيتها البرلمانية على برنامجكم الفاشل و سكتت عن عيوبه و آثاره السلبية على الفئات المستضعفة. فهل أنتم واعون بما يقع حولكم ؟ أم أنكم ستستمرون في الدفاع الخاطئ على نفس البرنامج القاصر الذي عجل بتفاقم الأزمة التي تتجه إلى حافَّة الانفصامية السياسية''.

واستطرد ''إنكم يا معالي رئيس الحكومة المغربية بفقدانكم بوصلة الرؤية الاقتصادية و تصدع الثقة الشعبية في فريقكم الوزاري أصبحتم عقبة سياسية تمنع كل المبادرات الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني . وبالتالي أصبحتم عقبة حزبية أمام تشكيل فريق الحكومة الفعالة ، لأن فشل تحالف حكومة '' 4 +1 + 1 '' يهدد أمن المغرب القومي وفق ما سبق تفصيله من مظاهر التخاذل و التقصير الحكومي في تفادي سياسات تقويم هيكلي جديد. ''

 

‫شوف تيفي

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