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مثير بالصور...عضوان بالبيجيدي يدخلان في مبيت ليلي أمام مقر جماعة ''إيبضر'' بسيدي إفني

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 12:29 مثير بالصور...عضوان بالبيجيدي يدخلان في مبيت ليلي أمام مقر جماعة إيبضر بسيدي إفني | بوليتيك
مثير بالصور...عضوان بالبيجيدي يدخلان في مبيت ليلي أمام مقر جماعة ''إيبضر'' بسيدي إفني
دخل مستشاران جماعيان من حزب العدالة والتنمية ينتميان لفريق المعارضة بالمجلس الجماعي ''إيبضر'' التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي إفني في اعتصام تخلله مبيت ليلي أمام مقر الجماعة ليلة أمس السبت

شوف تيفي:سيدي إفني

دخل مستشاران جماعيان من حزب العدالة والتنمية ينتميان لفريق المعارضة بالمجلس الجماعي ''إيبضر'' التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي إفني في اعتصام تخلله مبيت ليلي أمام مقر الجماعة ليلة أمس السبت احتجاجا على طريقة تسيير المجلس لعدد من الملفات التنموية بالمنطقة.

وحسب مصادر''شوف تيفي'' فيأتي الشكل الاحتجاجي للعضوين الجماعيين ''الحسين العوايد'' و''أحمد بدراري'' كتنديد على البلوكاج الذي عرفته دورة ماي الماضية، ومقاطعة أغلبية أعضاء المجلس لها، بعدما لم يحضر إلا 3 أعضاء من أصل 15 عضوا، وأضافت ذات المصادر، أن العضوين الجماعيين قررا النزول لعتبة مقر جماعة ''إيبضر'' والاعتصام أمامها منذ صبيحة يوم أمس السبت قبل أن يمضيا الليلة هناك إلى حدود العاشرة من صباح يومه الأحد، وذلك بعد فشل كل مساعي الحوار مع الرئيس الذي انتفض ضده جل الأعضاء، نتيجة لما أسموه إقصائهم من الاستشارة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم مصلحة الساكنة المحلية، علاوة على عدم استفادة المنطقة من مجموعة من المشاريع التنموية.

ومن جانبه نفى رئيس جماعة ''إيبضر'' كل الاتهامات الموجهة له من قبل الأعضاء المنتفضين والمقاطعين لدورة المجلس أكثر من مرة، مؤكدا في تصريحاته الإعلامية أن هناك جهات خفية لاتريد المصلحة للمنطقة، وتستغل حسابات سياسية وحزبية ضيقة لتحريض الأعضاء ضد الرئيس، وهو ما يشل الحركة التنموية بالمنطقة، لأن مقاطعة دورات المجلس ليس في صالح ساكنة ''إيبضر'' التي تنتظر عدة مشاريع تنموية للاستفادة منها.

وأشارت مصادر ''شوف تيفي''، أن العضوين المعتصمين سبق لهما وأن دخلا في أشكال تصعيدية مماثلة ضد المجلس الجماعي، حيث وجها في وقت سابق رسالة استنكارية لعامل إقليم سيدي إفني على هامش الانتخابات التشريعية للسنة الفارطة، والتي احتضنتها سيدي إفني بتاريخ 21 دجنبر 2017، استنكرا من خلال رسالتهما الضغوطات التي يمارسها بعض المرشحين الحزبين، وممارستهم لأشكال تدليسية لاستمالة الناخبين للتصويت لمرشح دون الآخر.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سيدي إفني عضوين جماعيين يخوضان مبيت ليلي أمام مقر جماعة ايبضر

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