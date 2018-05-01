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فضيحة ..الكاتب الوطني لشبيبة الاتحاد الاشتراكي مستقيل و يوقف أعضاء بالشبيبة

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 12:16 فضيحة ..الكاتب الوطني لشبيبة الاتحاد الاشتراكي مستقيل و يوقف أعضاء بالشبيبة | بوليتيك
فضيحة ..الكاتب الوطني لشبيبة الاتحاد الاشتراكي مستقيل و يوقف أعضاء بالشبيبة
حصلت ''شوف تيفي'' على وثيقة تفيد باستقالة عبد الله الصيباري، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، والذي عمل مؤخرا على توقيع توقيف أعضاء بالشبيبة من بينهم إيمان الرازي وعمر عدي العضوان في الشبيبة

شوف تيفي/ متابعة

حصلت ''شوف تيفي'' على وثيقة تفيد باستقالة عبد الله الصيباري، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، والذي عمل مؤخرا على توقيع توقيف أعضاء بالشبيبة من بينهم إيمان الرازي وعمر عدي العضوان في الشبيبة الاتحادية وفي المكتب السياسي للحزب.

وحسب الوثيقة التي حصلت عليها '' شوف تيفي'' وهي عبارة عن رسالة استقالة بخط يده كتبها عبد الله الصيباري بتاريخ 17 /10/2016 بالرباط موجهة إلى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وإلى أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، يقول فيها بالحرف: '' تحية أخوية وبعد، بألم كبير وحسرة أكبر يؤسفني أن أخبركم أنني أستقيل من مهمة الكاتب العام للشبيبة الاتحادية بداية من التاريخ أعلاه نظرا لظروف جد موضوعية ومتمنياتي للإخوة في المكتب الوطني النجاح والتألق في مهامهم ''.

وتساءل العديد من أعضاء الشبيبة الاتحادية كيف لرجل قدم استقالته منذ سنتين أن يعمل على توقيع توقيف عضوين بارزين فيها ويتعلق الأمر بالسيدة إيمان الرازي و عمر عدي مؤخرا بعيدا عن كل المساطر القانونية؟؟...

وواجهت إيمان الرازي هذا الموقف الذي اعتبرته بأنه قرار جائر متسائلة كيف لـ'' مكتب وطني لم يجتمع لسنتين وكاتبه العام مستقيل وتم قبول استقالته باجتماع رسمي واجتمع المكتب اليوم بقدرة قادر من أجل توقيفي..''..

وتعاطف معها العديد من أعضاء الحزب باعتبارها مناضلة وفاعلة داخل قواعد الشبيبة ومواقع التواصل الاجتماعي بأرائها ومواقفها مع المقاطعة وليس كما اتهمها مصطفى الناصري بأنها '' كانت مدسوسة لتفجير الشبيبة ''.. وكتب الاستاذ عبدالجليل الأزدي بجامعة القاضي عياض كلمة في حقها قائلا '' من الغريب أن يتحول الاتحاد الاشتراكي إلى محكمة للتفتيش والأغرب أن هذه الممارسة الظلامية تطول المناضلين والمناضلات الحقيقيات ''. كما كتب الاستاذ محمد الحلوي أستاذ العلوم السياسية بذات الجامعة متضامنا معها قائلا '' أنا لست مع الاتحاد الاشتراكي.. ولم أعد أؤمن بجدوى السياسة...أعلن تضامني اللامشروط مع إيمان ''.

 

 

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شوف تفي المغرب استقالة توقيف مناضلة الاتحاد الاشتراكي فضيحة

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