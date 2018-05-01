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المحكمة الجنائية العراقية تحكم بالمؤبد على فرنسية لانتمائها لتنظيم داعش

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 11:55 المحكمة الجنائية العراقية تحكم بالمؤبد على فرنسية لانتمائها لتنظيم داعش | دولي
المحكمة الجنائية العراقية تحكم بالمؤبد على فرنسية لانتمائها لتنظيم داعش
قضت المحكمة الجنائية العراقية يومه الأحد 3 يونيو، بسجن الفرنسية ميلينا بوغدير مدى الحياة بتهمة الانتماء لتنظيم ''الدولة الإسلامية''، وكان فريق دفاع بوغدير انتقد السبت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي

شوف تيفي

قضت المحكمة الجنائية العراقية يومه الأحد 3 يونيو، بسجن الفرنسية ميلينا بوغدير مدى الحياة بتهمة الانتماء لتنظيم ''الدولة الإسلامية''، وكان فريق دفاع بوغدير انتقد السبت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لودريان بأن المتهمة الفرنسية هي ''إرهابية من داعش''. حسب ما أورده موقع فرانس 24 اليوم الأحد.

وأصدر القضاء العراقي يومه الأحد، الحكم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تصل عقوبته حتى الإعدام.

وأوقفت ميلينا بوغدير، البالغة من العمر 27 عاما والأم لأربعة أولاد أعيد ثلاثة منهم إلى فرنسا صيف 2017 في الموصل معقل التنظيم حينذاك.

وحكم عليها حسب نفس المصدر في فبراير بالسجن سبعة أشهر بعد إدانتها بالدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، وكان يفترض أن يتم إبعادها إلى فرنسا.

لكن محكمة التمييز العراقية أعادت دراسة الملف، واعتبرت أن الأمر ''لم يكن دخولا غير شرعي بسيط، لأنها كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى تنظيم ‘الدولة الإسلامية’، وتبعته رغم علمها بذلك''.

وقال وليام بوردون المحامي الفرنسي لبوغدير الموجود في بغداد إن ''هناك تساؤلات كبيرة بشأن الضغوط التي مارستها فرنسا لإجراء محاكمة جديدة''.

وعن محاكمة ميلينا في العراق قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس إن الفرنسية ميلينا بوغدير ''إرهابية من داعش قاتلت ضد العراق'' لذلك يجب أن تحاكم في هذا البلد.

واتهم ثلاثة محامين، في رسالة وجهها فريق الدفاع عن بوغدير لودريان ''بتجاوز خطير لعدة مبادئ أساسية هي افتراض البراءة، والفصل بين السلطات وحقوق الدفاع، ومبدأ عدم التدخل''.

كما تطالب عائلة بوغدير ومحاموها بإعادتها إلى فرنسا حيث ''ذكر قاض للتحقيق في مذكرة توقيف أنه يرغب في مقابلتها في مكتبه'' كما قال المحامي بوردون.

وسبق للمحكمة الجنائية العراقية أن أصدرت في 17 أبريل، حكما بالسجن المؤبد بحق الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو بعد إدانتها بالانتماء إلى تنظيم ''الدولة الإسلامية''، خلال محاكمة جرت في بغداد ادعت خلالها بأن زوجها خدعها.

وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي، على أكثر من 300 من الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة لانتمائهم للتنظيم.

 

‫شوف تيفي

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