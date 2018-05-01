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فيديو يشعل الفيسبوك..شفار شدوه صحاب شرع اليد في منطقة بن حمد نهار رمضان وسلخوه مزيان

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 11:50 فيديو يشعل الفيسبوك..شفار شدوه صحاب شرع اليد في منطقة بن حمد نهار رمضان وسلخوه مزيان | حوادث و حقوق
فيديو يشعل الفيسبوك..شفار شدوه صحاب شرع اليد في منطقة بن حمد نهار رمضان وسلخوه مزيان
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد خطير، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شاب، تم ضبطه متلبسا بسرقة هاتف نقال.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد خطير، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شاب، تم ضبطه متلبسا بسرقة هاتف نقال.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله،جرت أمس السبت بمنطقة بن حمد بمزاب ضواحي مدينة سطات، حيث ضبط مجموعة من المواطنين، شابا في عقده الثاني متلبسا بسرقة هاتف نقال، ما جعلهم ينهالون عليه بالضرب، انتقاما منه.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع بضرورة التوقف عن استخدام العنف لإيقاف اللصوص قبل تسليمهم بعد ذلك للمصالح الأمنية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الضرب هاتف نقال منطقة بن حمد المصالح الأمنية

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