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مثير..فرض الضرائب على مستخدمي الفيسبوك و الواتساب

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 11:46 مثير..فرض الضرائب على مستخدمي الفيسبوك و الواتساب | نت 2.0
مثير..فرض الضرائب على مستخدمي الفيسبوك و الواتساب
لأول مرة، أعدت دولة في العالم مشروع قانون لفرض الضرائب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي٬ وبالأخص تطبيقي ''واتسآب'' و''فيسبوك''٬ و''تويتر''.

''شوف تيفي''

لأول مرة، أعدت دولة في العالم مشروع قانون لفرض الضرائب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي٬ وبالأخص تطبيقي ''واتسآب'' و''فيسبوك''٬ و''تويتر''.

وحسب ما كشفت عنه شبكة ''سي إن إن'' الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، فإن الحكومة الأوغندية٬ بدأت فعليا في تطبيق قانون يجمع ضرائب على كل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الشبكة أن كل أوغندي مستخدم لمواقع التواصل، سيدفع نحو 200 شلن أوغندي يوميا٬ مقابل استخدامه ''فيسبوك'' و''تويتر''٬ و''واتسآب''، مشيرة إلى أن القانون يحظى بتأييد رئيس البلاد٬ يوري موسيفيني٬ الذي يرى أن مواقع التواصل تشجع على ''القيل والقال''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الضرائب مواقع التواصل الاجتماعي أوغندا الأمريكية

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