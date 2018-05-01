فيديو.. كأس العالم الذهبية تعود إلى روسيا ﻿

حلت كأس العالم ''الذهبية'' بالعاصمة موسكو، التي تستضيف المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، اليوم الأحد، بعد ما جابت عدة مدن داخل روسيا وخارجها.

" شوف سبور"

حلت كأس العالم "الذهبية" بالعاصمة موسكو، التي تستضيف المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، اليوم الأحد، بعد ما جابت عدة مدن داخل روسيا وخارجها.

وشارك في مراسم استقبال الكأس، محافظ مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين، والنجم الألماني السابق لوثر ماتيوس، ومندوبون عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إضافة إلى شخصيات أخرى.

وانطلقت مغامرة الكأس الذهبية من ملعب "لوجنيكي" بموسكو، في التاسع من شتنبر الماضي، لتعود إلى المدينة مجددا، بعدما زارت عدة مدن روسية، و91 مدينة في 51 دولة من دول القارات الست.