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كاتب معروف يفضخ نظام بوتفليقة: ''الجزائر بلد بلا دولة ينخره الفساد''

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 11:21 كاتب معروف يفضخ نظام بوتفليقة: الجزائر بلد بلا دولة ينخره الفساد | دولي
كاتب معروف يفضخ نظام بوتفليقة: ''الجزائر بلد بلا دولة ينخره الفساد''
أكد الكاتب الصحافي، محمد بنشيكو، أن الجزائر، ''بلد بلا دولة، ينخره الفساد''.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أكد الكاتب الصحافي، محمد بنشيكو، أن الجزائر، ''بلد بلا دولة، ينخره الفساد''.

وقال بنشيكو في حديث نشره الموقع الفرنسي المخصص للمستجدات بإفريقيا (لوبوان – أفريك) أن ''هذا البلد ، تم تركيعه خلال العشريتين الأخيرتين''، ملاحظا أن العملة الوطنية، تفقد قيمتها تدريجيا إلى أن تصبح غير صالحة لأي شيىء.

وأضاف أن البلد يستورد كل حاجياته الاستهلاكية، ولا ينتج تقريبا أي شيىء، باستثناء قطاع الهيدروكاربورات، مذكرا بأن الجزائر تعيش على الريع، و''ليس هناك أي مشروع اقتصادي، بل إن صندوق النقد الدولي عبر عن قلقه إزاء معدل البطالة في البلاد''، معتبرا أن الجزائر تعيش على صورة مصطنعة.

وقال: ''إن السلطة في الجزائر، يسكنها هاجس الخوف من غضب اجتماعي''، مشيرا إلى التدخل الوحشي وأعمال القمع التي قوبل بها الأطباء المضربون مؤخرا.

وأكد أن ذلك يؤشر على ''أننا أمام نظام قمعي تقوده مجموعات جد نافذة، تعمل للحيلولة دون تقديم الحساب، ولا تريد الانسحاب من مواقعها داخل السلطة'' .

وتابع بنشيكو أن الجزائر بصدد فقدان حيويتها وسيادتها الاقتصادية والسياسية، مضيفا ''يمكننا القول ان الجزائر بلد يحتضر'' ،لكنه يحاول الإيهام بغير ذلك باللجوء إلى حيل ومساحيق تجميلية لم يعد ينخذع لها أحد.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجزائر الفساد الكاتب البلد العملة الوطنية البطالة

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