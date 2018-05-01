بركان يرفض تجديد عقود لاعبين أساسيين ويتجه نحو فريق الأمل ﻿

قررت إدارة فريق نهضة بركان لكرة القدم، عدم التجديد للاعبين الاساسيين والمنتهية عقودهم لأسباب مختلفة كخطوة للبحث عن لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق.

'' شوف سبور''

قررت إدارة فريق نهضة بركان لكرة القدم، عدم التجديد للاعبين الاساسيين والمنتهية عقودهم لأسباب مختلفة كخطوة للبحث عن لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق.

وذكرت مصادر مطلعة، أن مسؤولي النادي رفضوا تجديد عقد كل من اللاعب يوسف الترابي ولحسن أخميس لعدم اقتناعهم بمستواهما خلال المباريات الأخيرة من منافسات البطولة الاحترافية.

وفي نفس السياق أكدت ذات المصادر، أن إدارة فريق نهضة بركان تتجه نحو منح الفرصة للاعبي الأمل لإبراز مواهبهم رفقة الفريق الأول أو التعاقد مع لاعبين جدد لرغبتهم في التألق في المواسم المقبلة.

ويجري يوسف الترابي مفاوضات مع الفتح الرباطي فيما توصل لابا كودجو بعرض من النادي الإفريقي الذي أبدى الرغبة في التعاقد معه.