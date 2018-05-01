 سيارة بيكوب ترسل سائق دراجة نارية للقبر بجماعة سيدي ''كاوكي'' إقليم الصويرة دقائق قليلة قبل الإفطار ﻿
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سيارة بيكوب ترسل سائق دراجة نارية للقبر بجماعة سيدي ''كاوكي'' إقليم الصويرة دقائق قليلة قبل الإفطار

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 10:45 سيارة بيكوب ترسل سائق دراجة نارية للقبر بجماعة سيدي كاوكي إقليم الصويرة دقائق قليلة قبل الإفطار | حوادث و حقوق
سيارة بيكوب ترسل سائق دراجة نارية للقبر بجماعة سيدي ''كاوكي'' إقليم الصويرة دقائق قليلة قبل الإفطار
لقي سائق دراجة نارية مصرعه مساء أمس، بعدما صدمته سيارة من نوع ''بيكوب'' على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تيدزي والغزوة على مشارف جماعة سيدي كاوكي إقليم الصويرة.

شوف تيفي:الصويرة

لقي سائق دراجة نارية مصرعه مساء أمس، بعدما صدمته سيارة من نوع ''بيكوب'' على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تيدزي والغزوة على مشارف جماعة سيدي كاوكي إقليم الصويرة.

ووفق مصادر خاصة، فالحادث راجع إلى السرعة المفرطة، وعدم الانتباه واحترام قانون السير، ما جعل سائق سيارة من نوع ''بيكوب'' يفقد سيطرته على القيادة، ليخرج عن مساره، ويصطدم بدراجة نارية كانت قادمة في الاتجاه المعاكس، ما أدى لوفاة سائقها على الفور نتيجة قوة الاصطدام.

وفور علمها بالخبر انتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية الصويرة إلى مكان وقوع الحادث، حيث تم تحرير محضر المعاينة، و فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الصويرة مصرع سائق دراجة نارية بيكوب دقائق قبل الإفطار حادثة سير

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