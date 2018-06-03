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هاذ شي خطير بزاف..أسرة هجمو عليها بالجناوا والزراوط وخلاوهم كلهم دمايات ضواحي القنيطرة+صور

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 10:40 هاذ شي خطير بزاف..أسرة هجمو عليها بالجناوا والزراوط وخلاوهم كلهم دمايات ضواحي القنيطرة+صور | حوادث و حقوق
هاذ شي خطير بزاف..أسرة هجمو عليها بالجناوا والزراوط وخلاوهم كلهم دمايات ضواحي القنيطرة+صور
تعرضت أسرة أمس السبت، بجماعة بنمنصور ضواحي مدينة القنيطرة، لاعتداء خطير، على يد أفراد أسرة أخرى، أقدموا على مهاجمتهم وشرملتهم بواسطة الأسلحة البيضاء والهراوات والقضبان الحديدية، عقب وقوع خلاف

''شوف تيفي''

تعرضت أسرة أمس السبت، بجماعة بنمنصور ضواحي مدينة القنيطرة، لاعتداء خطير، على يد أفراد أسرة أخرى، أقدموا على مهاجمتهم وشرملتهم بواسطة الأسلحة البيضاء والهراوات والقضبان الحديدية، عقب وقوع خلاف بينهم.

وحسب مصادر محلية فإن خلافا بين طفلين ينتميان لأسرتين، تسببا في وقوع مشادة كلامية بين أفراد الأسرتين، لتتطور الأمور إلى تعرض زوج وزوجته وابنهما لاعتداء شنيع، ما خلف إصابتهم بجروح جد خطيرة على مستوى الرأس والوجه.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصابين، وبعد الحصول على الاسعافات الأولية، تقدموا بشكاية لمصالح الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا في النازلة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدرك الملكي جماعة بنمصنور الأسرة الاعتداء

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