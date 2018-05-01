مؤلم وبالفيديو..أم عندها 8 الأبناء وطلقها الراجل وتخلا عليها بالفنيدق محتاجة للمساعدة ﻿

كشفت سيدة تنحدر من مدينة الفنيدق، على أنها تحتاج إلى المحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها على تربية أبنائها الثمانية، بعد قيام زوجها بتطليقها والتخلي عنها.

''شوف تيفي''

كشفت سيدة تنحدر من مدينة الفنيدق، على أنها تحتاج إلى المحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها على تربية أبنائها الثمانية، بعد قيام زوجها بتطليقها والتخلي عنها.

وأوضحت هذه السيدة المطلقة في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' أن ابنتها الكبرى تبلغ 13 سنة، في حين يبلغ أصغر أبنائها 3 سنوات، مشيرة إلى أن أحد المحسنين، مكنها من منزل لتستقر به بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن أداء مصاريف كراء منزل، كانت تقطن به.

وناشدت هذه الأم أصحاب القلوب الرحيمة بتقديم يد المساعة لها، حتى تستطيع تربية أبنائها الثمانية.

وللراغبين في تقديم يد المساعدة لهذه الأم الاتصال بالرقم الهاتفي التالي: ''0680029178 ''.