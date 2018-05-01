الريال يؤهل نجمه السابق لتدريب الفريق الأول ﻿

تطرقت صحيفة ''آس'' الإسبانية، لخطة ريال مدريد الإسباني، لاستبدال الفرنسي زين الدين زيدان، الذي استقال من تدريب الفريق الأسبوع الماضي.

'' شوف سبور''

تطرقت صحيفة ''آس'' الإسبانية، لخطة ريال مدريد الإسباني، لاستبدال الفرنسي زين الدين زيدان، الذي استقال من تدريب الفريق الأسبوع الماضي.

وحسب ذات المصدر فإن الريال يسعى لتأهيل أسطورة النادي راؤول كونزاليس، الذي أكمل دورات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ''ويفا'' التدريبية في الأسابيع الستة الأخيرة.

وأفادت الصحيفة أن النادي الملكي يرغب في تأهيل راؤول على نفس طريق زميله السابق زيدان، والتي تتمثل بتعيينه لتدريب الفئات الصغيرة قبل أن تحين اللحظة المناسبة لتولي تدريب الفريق الأول.

ويمتلك راؤوول عددا من الصفات والخبرات التي قد تجعله مؤهلا أكثر من أي شخص آخر، لتولي المهمة الصعبة، وفقا للصحيفة.

ولعب راؤول لريال مدريد بين أعوام 1994 و2010، وسجل أكثر من 220 هدفا مع النادي الملكي.