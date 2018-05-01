 ضبط 68 حالة غش في الامتحان الجهوي للباكلوريا في درعة تافيلالت ﻿
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ضبط 68 حالة غش في الامتحان الجهوي للباكلوريا في درعة تافيلالت

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 10:15 ضبط 68 حالة غش في الامتحان الجهوي للباكلوريا في درعة تافيلالت | مجتمع
ضبط 68 حالة غش في الامتحان الجهوي للباكلوريا في درعة تافيلالت
كشفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت أن عدد حالات الغش التي تم رصدها جهويا بلغت 68 حالة في الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلوريا (الجمعة 1 يونيو والسبت 2 يونيو 2018).

شوف تيفي: درعة تافيلالت

كشفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت أن عدد حالات الغش التي تم رصدها جهويا بلغت 68 حالة في الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلوريا (الجمعة 1 يونيو والسبت 2 يونيو 2018).

وأفاد بلاغ للأكاديمية، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن الحالات الـ 68 المضبوطة تتوزع بين 25 حالة بميدلت و 19 حالة بمديرية تنغير ، و14 حالة بالرشيدية و 10 حالات بمديرية زاكورة.

وتراوحت هذه الحالات ما بين 62 حالة حيازة للهاتف أو استعماله، 06 حالات تخص استعمال وثائق غير مسموح بها.

وأكد ذات البلاغ أن نسبة حضور المترشحات والمترشحين في الامتحان الموحد الجهوي ، فقد سجل حضور 19 ألف و 750 مترشحة ومترشحا من أصل 22 ألف، أي بنسبة 89% ، بلغت نسبة حضور الأحرار منها 64 % أما المترشحون الرسميون فقد حضروا بنسبة 97 %.

ونوهت الأكاديمية في بلاغها بما تحقق خلال هذا الاستحقاق وأرجعت ذلك إلى ''تظافر جهود الأطر الإدارية والتربوية والخدماتية وكذا أمهات وآباء التلاميذ والتلميذات، وبمجهودات السلطات الولائية والإقليمية والمحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على دعمهم وانخراطهم في المساهمة لإنجاح المحطة الأولى من الامتحان.

 

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شوف تيفي المغرب درعة تافيلالت ضبط 68 حالة غش امتحان الجهوي الباكالوريا

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